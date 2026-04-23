Βίντεο από το νέο ρεσάλτο Αμερικανών σε τάνκερ ιρανικών συμφερόντων στον Ινδικό Ωκεανό
Νωρίτερα έγινε γνωστό πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν τρία τάνκερ ιρανικών συμφερόντων σε ασιατικά ύδατα

Αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο με σημαία Γουιάνας, το οποίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με επιβεβαίωση του Πενταγώνου την Πέμπτη.

Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, ενώ φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανακοίνωση δείχνουν Αμερικανούς στρατιώτες στο κατάστρωμα του πλοίου.



Το δεξαμενόπλοιο Majestic X, που στο παρελθόν έφερε την ονομασία Phonix, είχε τεθεί υπό κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2024, καθώς κατηγορούνταν για λαθρεμπόριο ιρανικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειχναν ότι το Majestic X βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό, μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας, περίπου στην ίδια περιοχή όπου κατασχέθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το δεξαμενόπλοιο Tifani από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο είχε προορισμό το Ζουσάν της Κίνας.
Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

