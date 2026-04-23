Βίντεο από το νέο ρεσάλτο Αμερικανών σε τάνκερ ιρανικών συμφερόντων στον Ινδικό Ωκεανό
Νωρίτερα έγινε γνωστό πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν τρία τάνκερ ιρανικών συμφερόντων σε ασιατικά ύδατα
Αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο με σημαία Γουιάνας, το οποίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με επιβεβαίωση του Πενταγώνου την Πέμπτη.
Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, ενώ φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανακοίνωση δείχνουν Αμερικανούς στρατιώτες στο κατάστρωμα του πλοίου.
Το δεξαμενόπλοιο Majestic X, που στο παρελθόν έφερε την ονομασία Phonix, είχε τεθεί υπό κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2024, καθώς κατηγορούνταν για λαθρεμπόριο ιρανικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειχναν ότι το Majestic X βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό, μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας, περίπου στην ίδια περιοχή όπου κατασχέθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το δεξαμενόπλοιο Tifani από τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο είχε προορισμό το Ζουσάν της Κίνας.
Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026
