Τουλάχιστον τρία τάνκερ με ιρανική σημαία αναχαίτισαν οι ΗΠΑ σε ύδατα της Ασίας, ενώ το τοπίο για διαπραγματεύσεις παραμένει θολό

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν τουλάχιστονσε ασιατικά ύδατα, εκτρέποντάς τα από τις αρχικές τους πορείες κοντά στην, τηκαι τη, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της θαλάσσιας ασφάλειας.έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο ιρανικό εμπόριο, ενώ το Ιράν έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά πλοίων με στόχο να αποτρέψει τη διέλευσή τους από ταστην είσοδο του. Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τιςκαι τοκατά του Ιράν, δεν διαφαίνονται ουσιαστικές εξελίξεις για επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά την εύθραυστη εκεχειρία.Το κλείσιμο των Στενών έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επηρεάζοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου και οδηγώντας σε διεθνή ενεργειακή κρίση. Τις τελευταίες ημέρες, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο και ένα δεξαμενόπλοιο, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κατέλαβε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επιχειρούσαν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ - αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ εναντίον τους - και ενός ακόμη σκάφους.Σύμφωνα με δύο αμερικανικές και ινδικές ναυτιλιακές πηγές, καθώς και δύο δυτικές πηγές θαλάσσιας ασφάλειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτρέψει επιπλέον τουλάχιστον τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια τις τελευταίες ημέρες. Ο αμερικανικός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για τις συγκεκριμένες αναχαιτίσεις.Ένα από τα πλοία ήταν το υπερδεξαμενόπλοιομε ιρανική σημαία, το οποίο μετέφερε μερικό φορτίο αργού πετρελαίου και εντοπίστηκε για τελευταία φορά πριν από μία εβδομάδα ανοικτά των ακτών της Μαλαισίας, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων στην πλατφόρμαΕπίσης αναχαιτίστηκε το μικρότερο δεξαμενόπλοιο, με μέγιστη χωρητικότητα ενός εκατομμυρίου βαρελιών, το οποίο μετέφερε περίπου το 65% του φορτίου του και είχε εντοπιστεί πριν από έναν μήνα στην ίδια θαλάσσια περιοχή.Ανάμεσα στα πλοία που αναχαιτίστηκαν περιλαμβάνεται και το υπερδεξαμενόπλοιο, πλήρως φορτωμένο με περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, το οποίο είχε εντοπιστεί πριν από τρεις ημέρες ανοικτά των ακτών της νότιας Ινδίας.Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ () ανέφερε ότι τοσυνοδεύεται πλέον από αντιτορπιλικό του αμερικανικού Ναυτικού στον Ινδικό Ωκεανό, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.Σύμφωνα με πηγές της ναυτιλίας, οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να έχουν αναχαιτίσει και το δεξαμενόπλοιομε ιρανική σημαία, το οποίο δεν κατάφερε να εκφορτώσει το φορτίο του στην Ινδία πριν από τη λήξη της αμερικανικής εξαίρεσης για αγορές ιρανικού πετρελαίου. Το πλοίο εντοπίστηκε τελευταία φορά ανοικτά των δυτικών ακτών της Ινδίας.Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναγκάσει συνολικά 29 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνια, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει πλήρη κατάλογο των σκαφών που έχουν αναχαιτιστεί.Σύμφωνα με τρίτη πηγή θαλάσσιας ασφάλειας, ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει να στοχεύει ιρανικά πλοία σε ανοιχτές θάλασσες και όχι εντός των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος από πλωτές νάρκες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.