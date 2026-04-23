Τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ εκταμίευσε η Τεχεράνη, που συνεχίζει να εξάγει πετρέλαιο παρά τους αποκλεισμούς
Παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, συνεχίζονται οι εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα - Σχεδόν 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως η ροή
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από την επιβολή διοδίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, την ώρα που ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός πλήττει αλλά δεν σταματά τη ροή πετρελαίου της χώρας.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ιρανικής Βουλής Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, «τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim. Η ανακοίνωση δεν συνοδεύτηκε από περαιτέρω διευκρινίσεις για το ύψος των εσόδων ή τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου.
Από την πλευρά του, ο Αλιρέζα Σαλίμι, μέλος του Προεδρείου του ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε πως το ύψος των τελών καθορίζεται από τύπο και τον όγκο του φορτίου, καθώς και τον βαθμό κινδύνου για τη μεταφορά του.
Την ίδια ώρα, ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην πετρελαϊκή δραστηριότητα της χώρας, χωρίς ωστόσο να την ανακόψει πλήρως. Σύμφωνα με την εταιρεία θαλάσσιων αναλύσεων Kpler, οι υποδομές φόρτωσης παραμένουν λειτουργικές και οι εξαγωγές συνεχίζονται, κυρίως προς την Κίνα.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι περίπου 30 πλοία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε λιμάνια ή να αλλάξουν πορεία στο πλαίσιο του αποκλεισμού, με τα περισσότερα να είναι δεξαμενόπλοια. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν πλοίο υπό ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν και επιβιβάστηκαν σε άλλο πλοίο υπό κυρώσεις στον Ινδικό Ωκεανό.
Περίπου 985.000 βαρέλια ιρανικού πετρελαίου εξάγονται ημερησίως στην Κίνα
Ωστόσο, τα δεδομένα της Kpler δείχνουν ότι δεξαμενόπλοια παραμένουν στις ζώνες φόρτωσης του Ιράν, ενώ η ροή αργού πετρελαίου προς την Κίνα ανήλθε σε περίπου 985.000 βαρέλια ημερησίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, χωρίς να έχει διακοπεί έκτοτε.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τερματικός σταθμός εξαγωγών στο Τζασκ, ο οποίος επιτρέπει την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ. Εκεί καταγράφεται ιστορικό υψηλό αποθεμάτων, που φτάνει τα 5,8 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα δεξαμενόπλοια μπορούν να κατευθυνθούν προς τον Κόλπο του Ομάν χωρίς να διέλθουν από το στενό.
«Ο αποκλεισμός έχει διαταράξει την πετρελαϊκή δραστηριότητα, αλλά δεν την έχει καταστρέψει», επισημαίνει η Kpler, συνοψίζοντας την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή.
