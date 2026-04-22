Ο Ζελένσκι ελπίζει να επανεκκινήσουν οι τριμερείς συνομιλίες με ΗΠΑ και Ρωσία
Και το Κρεμλίνο εκφράζει την ευχή να συνεχιστούν οι επισκέψεις Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Ουκρανικό

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το Κίεβο επιδιώκει την επανάληψη των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι απασχολημένοι με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ελπίζουμε πολύ στην επανάληψη των τριμερών συναντήσεων και στην επιστροφή σε μια πορεία που οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

«Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμη και με οποιοδήποτε σχήμα να ξεκινήσουμε και πάλι τις διαπραγματεύσεις», επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.


Παράληλλα, το Κρεμλίνο εξέφρασε από την πλευρά του την ελπίδα πως ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συνεχίσουν τις επισκέψεις τους στη Ρωσία στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.


Άγνωστο πότε θα γίνει η επόμενη επίσκεψή τους στη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν είναι γνωστό στην παρούσα φάση πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επόμενη επίσκεψή τους στη Ρωσία, αναφέρει το RIA.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, για τον τερματισμό της τετραετούς ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σταμάτησαν μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και της εκστρατείας αντιποίνων της Τεχεράνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
