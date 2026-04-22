Η Ρωσία επιβεβαίωσε την διακοπή των ροών πετρελαίου από το Καζακστάν προς την Γερμανία
«Οι Γερμανοί έχουν εγκαταλείψει το ρωσικό πετρέλαιο, άρα τα πάνε καλά», δήλωσε ο Νόβακ σχετικά με την απόφαση της Ευρώπης να μειώσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία
Η Ρωσία θα εκτρέψει τις προμήθειες πετρελαίου από το Καζακστάν που προορίζονταν προηγουμένως για την Γερμανία μέσω του αγωγού πετρελαίου Druzhba προς άλλες κατευθύνσεις, αρχίζοντας από την 1η Μαΐου, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντρ Νόβακ.
Ο Νόβακ είπε ότι η υλικοτεχνική αυτή αλλαγή έγινε λόγω «τεχνικών δυνατοτήτων» και έχει συμφωνηθεί με το Καζακστάν.
Το Reuters μετέδωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία προτίθεται να σταματήσει τις εξαγωγές από το Καζακστάν προς την Γερμανία μέσω του αγωγού πετρελαίου Druzhba αρχίζοντας από την 1η Μαΐου.
Ο υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει προγραμματιστεί ροή καζακικού πετρελαίου μέσω του ρωσικού αγωγού Druzhba προς τη Γερμανία τον Μάιο, μια διαταραχή που, όπως είπε, πιθανότατα προκλήθηκε από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Germany has confirmed that Russia will block flows of Kazakh oil to a vital refinery that supplies much of Berlin's energy needs from May 1. DW has more 👇https://t.co/gUPtJcPfwq— DW Politics (@dw_politics) April 22, 2026
