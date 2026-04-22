Πέντε φυλακισμένοι νεκροί σε εξέγερση στη Βενεζουέλα

Τουλάχιστονέχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξέγερσης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Γιάρε, 70 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Καράκας, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Βενεζουέλας.Τη Δευτέρα, μια συμπλοκή στη φυλακή Γιάρε III έφτασε να γίνει «εξέγερση», είπαν οι Αρχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε κρατούμενοι.Οι σωφρονιστικές αρχές, ούτε αν ή πόσοι έγκλειστοι τραυματίστηκαν. Η εισαγγελία περιορίστηκε να αναφέρει ότι διενεργείται έρευνα.Το 2023, ο ανατραπείς πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είχε διατάξει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις για να ανακτηθεί ο έλεγχος φυλακών που έλεγχαν έγκλειστοι και συμμορίες. Δεκάδες κρατούμενοι είχαν μεταχθεί στη Γιάρε III.Στη γειτονική φυλακή Γιάρε II είναι έγκλειστοι πολλοί κρατούμενοι που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς. Την περασμένη εβδομάδα αφέθηκαν ελεύθεροι 46 από αυτούς, διαπίστωσε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας (OVP), τους οποίους απέδωσε στις επισφαλείς συνθήκες κράτησης.Οι συνθήκες στις φυλακές της Βενεζουέλας επικρίνονται μόνιμα από μη κυβερνητικές οργανώσεις για τον υπερπληθυσμό, την έλλειψη τροφίμων και πόσιμου νερού, τη βία, τις συμμορίες και τις ανθυγιεινές συνθήκες.