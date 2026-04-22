Πέντε φυλακισμένοι νεκροί σε εξέγερση στη Βενεζουέλα
Τουλάχιστον πέντε κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξέγερσης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Γιάρε, 70 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Καράκας, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Βενεζουέλας.
Τη Δευτέρα, μια συμπλοκή στη φυλακή Γιάρε III έφτασε να γίνει «εξέγερση», είπαν οι Αρχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε κρατούμενοι.
Οι σωφρονιστικές αρχές δεν διευκρίνισαν ποια ήταν η αιτία των επεισοδίων, ούτε αν ή πόσοι έγκλειστοι τραυματίστηκαν. Η εισαγγελία περιορίστηκε να αναφέρει ότι διενεργείται έρευνα.
Το 2023, ο ανατραπείς πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είχε διατάξει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις για να ανακτηθεί ο έλεγχος φυλακών που έλεγχαν έγκλειστοι και συμμορίες. Δεκάδες κρατούμενοι είχαν μεταχθεί στη Γιάρε III.
Στη γειτονική φυλακή Γιάρε II είναι έγκλειστοι πολλοί κρατούμενοι που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς. Την περασμένη εβδομάδα αφέθηκαν ελεύθεροι 46 από αυτούς, διαπίστωσε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας (OVP) καταμέτρησε 105 θανάτους σε σωφρονιστικά καταστήματα ή χώρους κράτησης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το 2024, τους οποίους απέδωσε στις επισφαλείς συνθήκες κράτησης.
Οι συνθήκες στις φυλακές της Βενεζουέλας επικρίνονται μόνιμα από μη κυβερνητικές οργανώσεις για τον υπερπληθυσμό, την έλλειψη τροφίμων και πόσιμου νερού, τη βία, τις συμμορίες και τις ανθυγιεινές συνθήκες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα