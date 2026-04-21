Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
Επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ με ρουκέτες και drones, σε αντίποινα για την παραβίαση της εκεχειρίας
Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για παραβιάσεις της εκεχειρίας, στον πρώτο ανάλογο ισχυρισμό αφότου τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος εκτόξευσαν ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ως «αντίποινα για κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας, όπως «επιθέσεις εναντίον αμάχων και καταστροφές σπιτιών και κοινοτήτων».
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε δύο περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.
BREAKING: The Israeli army has issued a statement accusing Hezbollah of having launched several rockets towards its soldiers in southern Lebanon.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 21, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/bZ5bE4w7cM pic.twitter.com/EKg90kPrpj
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα