Ο αγωγός Druzhba που διοχετεύει πετρέλαιο στην Ευρώπη είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ο αγωγός Druzhba που διοχετεύει πετρέλαιο στην Ευρώπη είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει, δηλώνει ο Ζελένσκι
Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι ελπίζει πώς η Βουδαπέστη ως απάντηση θα αποδεσμεύσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο
Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba («Φιλία» στα ρωσικά) που διοχετεύει πετρέλαιο προς την Ευρώπη είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στον τμήμα του αγωγού που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο.
«Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα του αγωγού Druzhba, που υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι η Βουδαπέστη ως απάντηση θα αποδεσμεύσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.
Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ευχαρίστησε τον Ουκρανό πρόεδρο καθώς όπως είπε, «όπως υποσχέθηκε επισκεύσαε τον αγωγό».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στον τμήμα του αγωγού που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο.
«Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα του αγωγού Druzhba, που υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι η Βουδαπέστη ως απάντηση θα αποδεσμεύσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.
I discussed the unblocking of a €90 billion financial assistance package with the @eucopresident, António Costa. Ukraine has delivered on what was requested by the European Union.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2026
António also noted our security agreements with countries in the Middle East and the Gulf region.… pic.twitter.com/Q27b9ucBDq
Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ευχαρίστησε τον Ουκρανό πρόεδρο καθώς όπως είπε, «όπως υποσχέθηκε επισκεύσαε τον αγωγό».
Thank you President @ZelenskyyUa for delivering, as agreed: repairing the Druzhba pipeline and restoring its operation. https://t.co/v4nUwexIHR— António Costa (@eucopresident) April 21, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα