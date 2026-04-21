Κλιμακώνεται ο κίνδυνος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ ναυσιπλοΐα Ιράν ΗΠΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Εκεχειρία

Η EOS Risk Group προειδοποιεί για πιθανή άμεση ιρανική αντίδραση και ταχεία επιδείνωση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα

Μηνάς Τσαμόπουλος
Σε ιδιαίτερα εύθραυστη φάση εισέρχεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της EOS Risk Group (21 Απριλίου 2026). Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στις 22 Απριλίου, η οποία – όπως εκτιμάται – είναι απίθανο να διατηρηθεί.

Το Ιράν φέρεται να έχει ήδη επιβάλει αυξημένο έλεγχο στη διέλευση των πλοίων από τα Στενά, με περιορισμένες και ασυνεπείς συνθήκες transit, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές στόλων. Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει και το πρόσφατο περιστατικό κατάληψης του ιρανικού πλοίου TOUSKA, το οποίο αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα άμεσης αντίδρασης από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ανάλυση, το πιο πιθανό σενάριο είναι η επιχείρηση νηοψίας ή ακόμα και η κατάσχεση εμπορικού πλοίου, με τα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Η βασική εκτίμηση κινδύνου για την περιοχή παραμένει «ουσιαστική» (Substantial), ωστόσο υπογραμμίζεται ότι μπορεί να κλιμακωθεί ταχύτατα χωρίς προειδοποίηση.

Για την επόμενη εβδομάδα, οι αναλυτές της EOS Risk Group θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε αντίποινα για την αμερικανική ενέργεια κατά του TOUSKA. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία μετά τη λήξη της εκεχειρίας, δεν αποκλείεται η επανέναρξη στρατιωτικών (kinetic) ενεργειών στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον ασφάλειας, σε μια περίοδο όπου – όπως επισημαίνεται και στην ευρύτερη ανάλυση της εταιρείας – η ναυτιλία στη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζεται από αστάθεια, υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο και συνεχή απειλή αιφνίδιας κλιμάκωσης.

Η νέα αυτή δυναμική καθιστά επιτακτική την αυξημένη επαγρύπνηση των ναυτιλιακών εταιρειών, ιδιαίτερα για πλοία που δραστηριοποιούνται ή διέρχονται από κρίσιμα chokepoints όπως τα Στενά του Ορμούζ. Η απουσία σταθερότητας και η πιθανότητα στοχευμένων ενεργειών καθιστούν σαφές ότι η περιοχή απέχει σημαντικά από οποιαδήποτε «επιστροφή στην κανονικότητα». Όπως συνοψίζει η EOS Risk Group, η τρέχουσα περίοδος δεν επιτρέπει εφησυχασμό, αλλά απαιτεί συνεχή αξιολόγηση κινδύνου και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης