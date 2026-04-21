Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
Μηνύματα - απάτη σε εγκλωβισμένα πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Τους υπόσχονται ασφαλή διέλευση έναντι... κρυπτονομισμάτων
Μηνύματα - απάτη σε εγκλωβισμένα πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Τους υπόσχονται ασφαλή διέλευση έναντι... κρυπτονομισμάτων
Τα μηνύματα έχουν αποσταλεί σε εταιρείες των οποίων τα πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα δυτικά του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, ενώ αποστολείς εμφανίζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι ιρανικών Αρχών
Ειδοποίηση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα εξέδωσε η εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού ρίσκου MARISKS, προειδοποιώντας για απατηλά μηνύματα που ζητούν πληρωμές σε κρυπτονομίσματα προκειμένου να εξασφαλιστεί δήθεν ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Τα μηνύματα έχουν αποσταλεί σε εταιρείες των οποίων τα πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα δυτικά του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, ενώ άγνωστοι αποστολείς εμφανίζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι ιρανικών Αρχών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων, ενώ η Τεχεράνη έχει άρει προσωρινά και στη συνέχεια επαναφέρει περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινούνταν πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός, το Ιράν, που ελέγχει το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα, έχει εξετάσει την επιβολή τελών διέλευσης για τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν με ασφάλεια.
Η MARISKS ανέφερε ότι άγνωστοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν ιρανικές Aρχές, απέστειλαν σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μήνυμα με το οποίο ζητείται καταβολή χρημάτων σε Bitcoin ή Tether, προκειμένου να δοθεί δήθεν άδεια διέλευσης. «Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη», επισημαίνει η εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι δεν προέρχονται από επίσημες ιρανικές αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη για το θέμα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Στις 18 Απριλίου, όταν το Ιράν άνοιξε προσωρινά τα Στενά υπό την προϋπόθεση ελέγχων, αρκετά πλοία επιχείρησαν να περάσουν, ωστόσο τουλάχιστον δύο από αυτά, μεταξύ των οποίων και ένα δεξαμενόπλοιο, ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυρά από ιρανικά σκάφη και αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία.
Η MARISKS εκτιμά ότι τουλάχιστον ένα από τα πλοία που επιχείρησαν να εξέλθουν από τα Στενά το Σάββατο και δέχθηκαν πυρά ενδέχεται να είχε στοχοποιηθεί και από την εν λόγω απάτη. Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες ούτε να εντοπίσει τις εταιρείες που έλαβαν τα επίμαχα μηνύματα.
Τα μηνύματα έχουν αποσταλεί σε εταιρείες των οποίων τα πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα δυτικά του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, ενώ άγνωστοι αποστολείς εμφανίζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι ιρανικών Αρχών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων, ενώ η Τεχεράνη έχει άρει προσωρινά και στη συνέχεια επαναφέρει περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινούνταν πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός, το Ιράν, που ελέγχει το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα, έχει εξετάσει την επιβολή τελών διέλευσης για τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν με ασφάλεια.
Η MARISKS ανέφερε ότι άγνωστοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν ιρανικές Aρχές, απέστειλαν σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μήνυμα με το οποίο ζητείται καταβολή χρημάτων σε Bitcoin ή Tether, προκειμένου να δοθεί δήθεν άδεια διέλευσης. «Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη», επισημαίνει η εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι δεν προέρχονται από επίσημες ιρανικές αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη για το θέμα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Στις 18 Απριλίου, όταν το Ιράν άνοιξε προσωρινά τα Στενά υπό την προϋπόθεση ελέγχων, αρκετά πλοία επιχείρησαν να περάσουν, ωστόσο τουλάχιστον δύο από αυτά, μεταξύ των οποίων και ένα δεξαμενόπλοιο, ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυρά από ιρανικά σκάφη και αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία.
Η MARISKS εκτιμά ότι τουλάχιστον ένα από τα πλοία που επιχείρησαν να εξέλθουν από τα Στενά το Σάββατο και δέχθηκαν πυρά ενδέχεται να είχε στοχοποιηθεί και από την εν λόγω απάτη. Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες ούτε να εντοπίσει τις εταιρείες που έλαβαν τα επίμαχα μηνύματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα