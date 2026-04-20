Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα, τουλάχιστον δύο νεκροί, βίντεο
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν ως συμπλοκή λίγο πριν τις 10 π.μ. (τοπική ώρα) που κλιμακώθηκε σε ένοπλη επίθεση
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα σε πάρκο κοντά σε σχολείο στο Ουίνστον-Σέιλεμ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, με την αστυνομία να κάνει λόγο για κλιμάκωση προγραμματισμένης συμπλοκής μεταξύ νεαρών.
Όπως αναφέρει το wbtv.com, το ένοπλο επεισόδιο σημειώθηκε στις 10:00 π.μ. (τοπική ώρα) κοντά στο σχολείο Τζέφερσον Μίντλ στο Ουίνστον-Σέιλεμ της Βόρειας Καρολίνας, χωρίς ωστόσο το περιστατικό να λαμβάνει χώρα εντός του σχολικού χώρου.
Σύμφωνα με τις Αρχές, το σχολείο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση «ασφαλούς περιορισμού» («secure hold») κατά τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, μέτρο που αργότερα ήρθη, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος για μαθητές και προσωπικό.
Από τους πυροβολισμούς προέκυψαν «πολλαπλά θύματα», όπως δήλωσαν οι αστυνομικές αρχές, χωρίς να διευκρινιστεί άμεσα ο ακριβής αριθμός των τραυματιών. Περίπου δύο ώρες μετά την πρώτη αναφορά για το περιστατικό, το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας (SBI) επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ «αρκετοί» ακόμη δέχθηκαν πυροβολισμούς και τραυματίστηκαν.
Οι έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην ένοπλη κλιμάκωση της συμπλοκής, καθώς και την ταυτότητα των εμπλεκομένων.
Είχαν δώσει «ραντεβού θανάτου»Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό ξεκίνησε ως προγραμματισμένη συμπλοκή μεταξύ «δύο νεαρών ατόμων». Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα αρκετά άτομα να αρχίσουν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον.
Multiple victims reported in mass shooting at Winston-Salem, North Carolina, park after large brawl https://t.co/EGJuEXdqzP pic.twitter.com/6XInchDzxT— New York Post (@nypost) April 20, 2026
