Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Η Ουγγαρία θα εκτελέσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου, δηλώνει ο Μάγιαρ
Η Ουγγαρία θα εκτελέσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου, δηλώνει ο Μάγιαρ
Ο νέος πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε την επιστροφή της χώρας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κάτι που σημαίνει την εκτέλεση όλων των ενταλμάτων σύλληψης, συμπεριλαμβανομένου αυτού κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ
Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγιαρ, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα επανενταχθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και θα εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει ο αυτός ο ανεξάρτητος δικαστικός οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που αφορά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Σημειώνεται ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι η Ουγγαρία αποχωρεί από το ΔΠΔ, αφού υποδέχτηκε τον Νετανιάχου στη Βουδαπέστη. Η απόφαση αυτή επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 2 Ιουνίου του 2026.
Μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, στις 12 Απριλίου, ο Μάγιαρ ανακοίνωσε αμέσως ότι η Ουγγαρία θα επιστρέψει στο ΔΠΔ. Σύμφωνα ωστόσο με μια ενημέρωση από το Ισραήλ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, τον προσκάλεσε στη Βουδαπέστη στις 23 Οκτωβρίου, για την 70ή επέτειο της εξέγερσης του 1956 εναντίον των Σοβιετικών.
Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για αυτήν την αντίφαση, ο Μάγιαρ διευκρίνισε ότι προσκάλεσε όλους τους ηγέτες με τους οποίους μίλησε τηλεφωνικά.
«Εάν μια χώρα είναι μέλος του ΔΠΔ και ένας καταζητούμενος περάσει στο έδαφός της, τότε θα πρέπει να τεθεί υπό κράτηση» είπε ο φιλοευρωπαίος, συντηρητικός πολιτικός μετά την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του. «Δεν χρειάζεται να τα λέω όλα στο τηλέφωνο. Θεωρώ δεδομένο ότι κάθε αρχηγός κράτους γνωρίζει τους νόμους αυτούς», πρόσθεσε.
Οι συνεργάτες του εξετάζουν πώς η επόμενη κυβέρνηση θα αναστείλει τη διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ πριν από τις 2 Ιουνίου, ανέφερε εξάλλου.
Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο Μαγιάρ ανακοίνωσε επίσης ότι η πρώτη συνεδρίαση του νέου Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου, οπότε θα ορκιστεί και ο ίδιος.
Σημειώνεται ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι η Ουγγαρία αποχωρεί από το ΔΠΔ, αφού υποδέχτηκε τον Νετανιάχου στη Βουδαπέστη. Η απόφαση αυτή επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 2 Ιουνίου του 2026.
Μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, στις 12 Απριλίου, ο Μάγιαρ ανακοίνωσε αμέσως ότι η Ουγγαρία θα επιστρέψει στο ΔΠΔ. Σύμφωνα ωστόσο με μια ενημέρωση από το Ισραήλ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, τον προσκάλεσε στη Βουδαπέστη στις 23 Οκτωβρίου, για την 70ή επέτειο της εξέγερσης του 1956 εναντίον των Σοβιετικών.
Προσκάλεσε τον Νετανιάχου στη Βουδαπέστη
Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για αυτήν την αντίφαση, ο Μάγιαρ διευκρίνισε ότι προσκάλεσε όλους τους ηγέτες με τους οποίους μίλησε τηλεφωνικά.
«Εάν μια χώρα είναι μέλος του ΔΠΔ και ένας καταζητούμενος περάσει στο έδαφός της, τότε θα πρέπει να τεθεί υπό κράτηση» είπε ο φιλοευρωπαίος, συντηρητικός πολιτικός μετά την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του. «Δεν χρειάζεται να τα λέω όλα στο τηλέφωνο. Θεωρώ δεδομένο ότι κάθε αρχηγός κράτους γνωρίζει τους νόμους αυτούς», πρόσθεσε.
Οι συνεργάτες του εξετάζουν πώς η επόμενη κυβέρνηση θα αναστείλει τη διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ πριν από τις 2 Ιουνίου, ανέφερε εξάλλου.
Αναστολή στη διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ
Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο Μαγιάρ ανακοίνωσε επίσης ότι η πρώτη συνεδρίαση του νέου Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου, οπότε θα ορκιστεί και ο ίδιος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
