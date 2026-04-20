Τραγωδία στο Σάλτσμπουργκ: Τρόλεϊ μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον ένας νεκρός και επτά τραυματίες
Οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4), όταν ένα τρόλεϊ εξετράπη της πορείας του και μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ σε διασταύρωση στο βόρειο μέρος του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι επτά.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού «ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», ενώ δύο από τους επτά τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή τη στιγμή να βγάλουν το όχημα από το σούπερ μάρκετ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Krone», το θύμα είναι ένας 55χρονος περαστικός, ενώ η αιτία του δυστυχήματος φαίνεται να είναι ένα ιατρικό περιστατικό που υπέστη ο 59χρονος οδηγός του τρόλεϊ. Ο ίδιος υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
Obus in Salzburger Supermarkt gekracht: Das Rote Kreuz meldet zunächst mehrere Verletzte – mittlerweile ist es traurige Gewissheit, dass eine Person bei dem Vorfall ihr Leben lassen musste ...https://t.co/pPyGj9516S pic.twitter.com/LknhMgS1he— Kronen Zeitung (@krone_at) April 20, 2026
