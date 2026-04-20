Τραγωδία στο Σάλτσμπουργκ: Τρόλεϊ μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον ένας νεκρός και επτά τραυματίες
Οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4), όταν ένα τρόλεϊ εξετράπη της πορείας του και μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ σε διασταύρωση στο βόρειο μέρος του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι επτά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού «ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», ενώ δύο από τους επτά τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Krone», το θύμα είναι ένας 55χρονος περαστικός, ενώ η αιτία του δυστυχήματος φαίνεται να είναι ένα ιατρικό περιστατικό που υπέστη ο 59χρονος οδηγός του τρόλεϊ. Ο ίδιος υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή τη στιγμή να βγάλουν το όχημα από το σούπερ μάρκετ.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Δείτε Επίσης