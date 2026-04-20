«Συγγνώμη» του Ισραήλ για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού στον Λίβανο
«Συγγνώμη» του Ισραήλ για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού στον Λίβανο
Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την πράξη ντροπιαστική και απαράδεκτη
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, καταδίκασε τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού, που φέρεται να καταστράφηκε από Ισραηλινό στρατιώτη σε χωριό του νότιου Λιβάνου.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, διαβεβαιώνοντας πως αντιμετωπίζει το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα».
Το επιτελείο ανέφερε μέσω του X ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.
Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την πράξη ντροπιαστική και απαράδεκτη. «Ζητάμε συγγνώμη για το περιστατικό και για κάθε χριστιανό του οποίου τα αισθήματα πληγώθηκαν» δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, διαβεβαιώνοντας πως αντιμετωπίζει το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα».
Το επιτελείο ανέφερε μέσω του X ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.
Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την πράξη ντροπιαστική και απαράδεκτη. «Ζητάμε συγγνώμη για το περιστατικό και για κάθε χριστιανό του οποίου τα αισθήματα πληγώθηκαν» δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.
הפגיעה בסמל דת נוצרי ע״י חייל צה״ל בדרום לבנון היא חמורה ומחפירה.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026
אני משבח את צה״ל על הודעתו, על הוקעת הארוע, על התחקיר המתקיים בנושא ומשוכנע כי יינקטו הצעדים החריפים הנדרשים כלפי מי שביצע את המעשה המכוער.
פעולה מביישת זו מנוגדת באופן מוחלט לערכינו.
ישראל היא מדינה שמכבדת את…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
