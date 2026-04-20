Δύο Μεξικανοί και δύο Αμερικανοί πράκτορες της δίωξης ναρκωτικών νεκροί σε τροχαίο στο Μεξικό

Τέσσερα μέλη υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων δυο εργαζόμενοι στην πρεσβεία των ΗΠΑ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο βόρειο Μεξικό, επιστρέφοντας από επιχείρηση ευρείας κλίμακας κατά της διακίνησης ουσιών, ανακοίνωσαν οι Αρχές.Οι πράκτορες συμμετείχαν την Παρασκευή και το Σάββατο σεόπου παράγονταν συνθετικά ναρκωτικά στη Μορέλος, στην πολιτεία Τσιουάουα (βόρεια), έπειτα από έρευνα τριών μηνών.Το όχημα των θυμάτων, επικεφαλής οχηματοπομπής πέντε αυτοκινήτων, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε να πέσει σε χαράδρα. Οι δυο Αμερικανοί ήταν «εκπαιδευτές» οι οποίοι «ασκούσαν τα καθήκοντά τους» στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας κατά της διακίνησης, διευκρίνισε.«Αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει τους κινδύνους με τους οποίους είναι αντιμέτωποι οι Μεξικανοί και οι Αμερικανοί δημόσιοι λειτουργοί που είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των κοινοτήτων μας», σχολίασε μέσω X ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον, αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα.Υπό πίεση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Μεξικόγια την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών κι έχει προχωρήσει στην έκδοση δεκάδων φερόμενων ως διακινητών στον βόρειο γείτονά του.