Νέα εκτόξευση πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα
Προς την Ανατολική Θάλασσα οι βαλλιστικοί πύραυλοι, χωρίς απειλή για την Ιαπωνία

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ανατολική Θάλασσα – όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας –, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι οι πύραυλοι έπεσαν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές της Βόρειας Κορέας, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Σίνπο στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας γύρω στις 06:10 (τοπική ώρα, 00:10 στην Ελλάδα), σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.

Αυτές ήταν οι πρώτες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα μετά την 8η Απριλίου, όταν είχαν εκτοξευτεί – με διαφορά λίγων ωρών – δύο βαλλιστικοί πύραυλοι από την περιοχή Γουονσάν προς ανατολάς.

«Καθώς οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στο Ιράν, η Βόρεια Κορέα βλέπει αυτήν περίοδο ως μια χρυσή ευκαιρία για να αναβαθμίσει την πυρηνική ισχύ και τις πυραυλικές ικανότητές της», σχολίασε ο καθηγητής Λιμ Έουλ-Τσουλ από το πανεπιστήμιο Κιουνγκνάμ στη Νότια Κορέα.

Την Τετάρτη, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την πρόοδο που σημειώνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είχε διαμηνύσει πως η πορεία για την καθιέρωση της χώρας του ως πυρηνικής δύναμης είναι μη αναστρέψιμη, υποστηρίζοντας πως η ανάπτυξη μέσων πυρηνικής αποτροπής είναι απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια.
