Πυραύλους μικρού βεληνεκούς εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα, έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ, βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν Νότια Κορέα Βαλλιστικοί Πύραυλοι στρατιωτικές ασκήσεις

Ο νοτιοκορεατικός στρατός ανέφερε ότι νωρίς το πρωί εντόπισε «πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους άγνωστου τύπου» που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Γουονσάν της Βόρειας Κορέας προς την Θάλασσα της Ιαπωνίας

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς δύο φορές σήμερα, έπειτα από μια παρόμοια εκτόξευση χθες, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Ο νοτιοκορεατικός στρατός ανέφερε ότι νωρίς το πρωί εντόπισε «πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους άγνωστου τύπου» που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Γουονσάν της Βόρειας Κορέας προς την Ανατολική Θάλασσα (όπως αποκαλεί η Σεούλ τη Θάλασσα της Ιαπωνίας). Οι πύραυλοι αυτοί διένυσαν μια απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων.

Αρκετές ώρες αργότερα, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άλλον έναν πύραυλο, προς την ίδια κατεύθυνση.

Δείτε βίντεο του Reuters με την εκτόξευση πυραύλου

Εκτοξεύτηκε «αγνώστου ταυτότητας βλήμα» από την Πιονγκγιάνγκ

Λίγο νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε ότι την Τρίτη εκτοξεύτηκε άλλο ένα «βλήμα αγνώστου ταυτότητας», αυτή τη φορά από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας.

Η ιαπωνική ακτοφυλακή ανέφερε από την πλευρά της ότι «ένα αντικείμενο, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο, εκτοξεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα».

«Συνιστάται στα πλοία να είναι σε επαγρύπνηση εν αναμονή νέων πληροφοριών και, εάν αντιληφθούν πτώση συντριμμιών, να τηρήσουν απόσταση και να αναφέρουν κάθε σχετική πληροφορία στην ακτοφυλακή», πρόσθεσε.

Ζήτησε συγγνώμη η Σεούλ 

Αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις σημειώνονται λίγο αφότου η Σεούλ ζήτησε συγγνώμη για τα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν προς τη Βόρεια Κορέα τον Ιανουάριο, γεγονός που προκάλεσε οργή στην Πιονγκγιάνγκ.

Κλείσιμο
Το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας της νοτιοκορεατικής προεδρίας συνεδρίασε κατεπειγόντως μετά τις εκτοξεύσεις σημειώνοντας ότι «δεδομένου του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν την οδηγία να διπλασιάσουν την επιφυλακή τους, ώστε να διατηρήσουν το μέγιστο επίπεδο ετοιμότητας». Το Γραφείο κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει αμέσως τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων που αποτελούν «προκλητικές ενέργειες» και παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναλυτές σημείωσαν ότι οι εκτοξεύσεις είναι μια ένδειξη ότι η Πιονγκγιάνγκ αδιαφορεί για τη χείρα φιλίας που τείνει η γειτονική χώρα, αν και η αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιο Τζονγκ χαρακτήρισε «σοφή» την απόφαση του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ να εκφράσει τη λύπη του για την εκτόξευση πολιτικών δρόνων, στην οποία εμπλέκονταν ένα στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ένας εν ενεργεία στρατιώτης.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

