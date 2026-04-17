Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Δείτε βίντεο: Η τρομακτική στιγμή που στρατιωτικό όχημα «απογειώνεται» σε αυτοκινητόδρομο στη Βρετανία
Το ατύχημα οφείλεται σε λάθος χειρισμό της προπορευόμενης οδηγού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος σοβαρά
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βρετανία, όπου φαίνεται η στιγμή που στρατιωτικό όχημα ανατρέπεται, λόγω αντικανονικής οδήγησης από την οδηγό προπορευόμενου οχήματος, όπως αναφέρει η Sun.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται το στρατιωτικό όχημα, ένα τζιπ Land Rover Defender να κινείται στην αριστερή λωρίδα, έχοντας προσαρμοσμένο συνοδευτικό φορτίο.
Ενώ το στρατιωτικό όχημα κινείται κανονικά στην πορεία του, ένα Audi Q2 πυο προπορεύεται βγάζει ξαφνικά φλας αριστερά και «κόβει» την πορεία του στρατιωτικού οχήματος. Προκειμένου ο οδηγός του δεύτερου οχήματος να αποφύγει τη σύγκρουση, υποχρεώνεται να κάνει ένα επικίνδυνο ελιγμό της τελευταίας στιγμής με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να βρεθεί κατεστραμμένο στο οδόστρωμα.
Μάλιστα, από το τροχαίο ατύχημα ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά, αποκομίζοντας κάταγμα στην πλάτη.
Δείτε σε φωτογραφίες καρέ καρέ το ατύχημα
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπαίτια οδηγός - ονομάτι Κρενγκούτα Αρουξαντέι - καταδικάστηκε σε εξάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή, ενώ τιμωρήθηκε και με πρόστιμο 154 λιρών, καθώς όπως έκρινε το δικαστήριο το ατύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
Δείτε το βίντεο
🇬🇧 Driver avoids jail after crash that overturned a military convoy vehicle and left soldier with broken back— Visegrád 24 (@visegrad24) April 17, 2026
Crenguta Aruxandei, 44, received a six-month suspended prison sentence, a 12-month driving ban, and a £154 victim surcharge after a collision in which a military Land… pic.twitter.com/PUD1V11YOd
