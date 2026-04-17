Δείτε βίντεο: Η τρομακτική στιγμή που στρατιωτικό όχημα «απογειώνεται» σε αυτοκινητόδρομο στη Βρετανία

ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Στρατιώτες Στρατός Βίντεο Οδήγηση Τροχαίο

Το ατύχημα οφείλεται σε λάθος χειρισμό της προπορευόμενης οδηγού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος σοβαρά

4 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βρετανία, όπου φαίνεται η στιγμή που στρατιωτικό όχημα ανατρέπεται, λόγω αντικανονικής οδήγησης από την οδηγό προπορευόμενου οχήματος, όπως αναφέρει η Sun.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται το στρατιωτικό όχημα, ένα τζιπ Land Rover Defender να κινείται στην αριστερή λωρίδα, έχοντας προσαρμοσμένο συνοδευτικό φορτίο. 

Ενώ το στρατιωτικό όχημα κινείται κανονικά στην πορεία του, ένα Audi Q2 πυο προπορεύεται βγάζει ξαφνικά φλας αριστερά και «κόβει» την πορεία του στρατιωτικού οχήματος. Προκειμένου ο οδηγός του δεύτερου οχήματος να αποφύγει τη σύγκρουση, υποχρεώνεται να κάνει ένα επικίνδυνο ελιγμό της τελευταίας στιγμής με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να βρεθεί κατεστραμμένο στο οδόστρωμα. 

Δείτε το βίντεο


Μάλιστα, από το τροχαίο ατύχημα ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά, αποκομίζοντας κάταγμα στην πλάτη. 

Δείτε σε φωτογραφίες καρέ καρέ το ατύχημα

Κλείσιμο
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπαίτια οδηγός - ονομάτι Κρενγκούτα Αρουξαντέι - καταδικάστηκε σε εξάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή, ενώ τιμωρήθηκε και με πρόστιμο 154 λιρών, καθώς όπως έκρινε το δικαστήριο το ατύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

