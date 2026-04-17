Λύθηκε μυστήριο 68 ετών: Ανάλυση DNA αποκάλυψε την τύχη οικογένειας που είχε εξαφανιστεί στο Όρεγκον
Λύθηκε το μυστήριο εξαφάνισης οικογένειας μετά από 68 χρόνια: Ανάλυση DNA ταυτοποίησε τα οστά που βρέθηκαν σε αυτοκίνητο μέσα στον ποταμό Κολούμπια και διαπιστώθηκε πως ανήκουν σε μέλη της οικογένειας Μάρτιν από το Όρεγκον, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το 1958.
Σύμφωνα με την New York Post, ταυτοποιήθηκαν τα οστά των γονιών Κένεθ και Μπάρμπαρα Μάρτιν καθώς επίσης και της κόρης τους, Μπάρμπι. Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την έρευνά του και δεν βρήκε στοιχεία που να υποδηλώνουν έγκλημα.
Το αυτοκίνητο είχε βρεθεί μέσα στον ποταμό το 2024 από έναν δύτη που το έψαχνε για αρκετά χρόνια. Οι αρχές ανέσυραν μέρος του αυτοκινήτου από τον ποταμό το 2025.
Η οικογένεια είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο του 1958 και λίγους μήνες μετά, εντοπίστηκαν οι σοροί δύο παιδιών. Ωστόσο οι γονείς και μία κόρη παρέμεναν αγνοούμενοι για 68 χρόνια, μέχρι και την ταυτοποίηση των οστών.
Η εξαφάνιση της οικογένειας Μάρτιν είχε απασχολήσει εκτενώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενώ υπήρχαν θεωρίες πως είχαν πέσει θύματα εγκληματικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να δίδεται αμοιβή 1000 δολαρίων για πληροφορίες. «Πού ψάχνεις αν έχεις ήδη ψάξει σε κάθε μέρος που θα υποδείκνυαν η λογική και τα αποσπασματικά στοιχεία;», ρωτούσε σε άρθρο το Associated Press το 1959, μήνες μετά την εξαφάνιση.
Από το νερό ανασύρθηκαν μόνο το σασί και μερικά εξαρτήματα που ήταν κολλημένα πάνω του, λόγω του «βαθμού στον οποίο το όχημα είχε καλυφθεί από ιζήματα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.
Η ανάλυση αυτών των αντικειμένων επέτρεψε στους ερευνητές να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πράγματι επρόκειτο για το αυτοκίνητο της οικογένειας Μάρτιν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα