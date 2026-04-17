«Θέλω απλά να γυρίσω»: Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στο νότιο Λίβανο μετά την κατάπαυση του πυρός, δείτε φωτογραφίες
«Θέλω απλά να γυρίσω»: Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στο νότιο Λίβανο μετά την κατάπαυση του πυρός, δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με τις Aρχές του Λιβάνου, οι πρόσφατες συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραήλ - Χεζμπολάχ έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.100 ανθρώπων και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου πολιτών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι κατευθύνθηκαν την Παρασκευή προς τον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, επιχειρώντας να επιστρέψουν στα χωριά τους.
Από τα μεσάνυχτα, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών, μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίστηκαν στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στον νότο της χώρας. Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, παρά το γεγονός ότι πολλοί δεν γνωρίζουν αν τα σπίτια τους έχουν επιβιώσει μετά από εβδομάδες έντονων ισραηλινών πληγμάτων.
Ο 40χρονος Αμπάς Σάμι, εγκλωβισμένος στην κίνηση στον παραλιακό δρόμο, δήλωσε ότι επιθυμεί να επιστρέψει στον τόπο του ακόμη και αν η κατοικία του έχει καταστραφεί: «απλά θέλω να γυρίσω πίσω». Όπως εξήγησε στους New York Times, είχε τοποθετήσει τρία στρώματα στην οροφή του αυτοκινήτου του, προκειμένου να κοιμηθεί σε εξωτερικό χώρο, εφόσον διαπιστώσει ότι το σπίτι του στο χωριό Ghandouriyeh δεν είναι πλέον κατοικήσιμο.
Σύμφωνα με τις Aρχές του Λιβάνου, οι πρόσφατες συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.100 ανθρώπων και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου πολιτών, κυρίως από τον νότο της χώρας.
Η καταστροφή είναι ήδη εμφανής πριν ακόμη οι εκτοπισμένοι φτάσουν στις περιοχές τους. Ισραηλινές επιθέσεις κατέστρεψαν όλες τις βασικές γέφυρες που συνδέουν τον βόρειο με τον νότιο Λίβανο πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να αναγκάζονται να περνούν ένας-ένας από πρόχειρες χωμάτινες διαβάσεις.
Ο 41χρονος Άλι Ρουμιέ δήλωσε ότι, εάν χρειαστεί, θα συνεχίσει με τα πόδια για να επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ γύρω του γυναίκες και παιδιά κινούνταν ανάμεσα στα σταματημένα αυτοκίνητα.
Παρά την ανακούφιση που προκάλεσε η παύση των εχθροπραξιών, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη, καθώς η εκεχειρία έχει ανακοινωθεί ότι θα διαρκέσει μόνο δέκα ημέρες. Σε αντίθεση με την προηγούμενη συμφωνία του 2024, η οποία είχε αόριστη διάρκεια, πολλοί κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων.
Από τα μεσάνυχτα, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών, μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίστηκαν στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στον νότο της χώρας. Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, παρά το γεγονός ότι πολλοί δεν γνωρίζουν αν τα σπίτια τους έχουν επιβιώσει μετά από εβδομάδες έντονων ισραηλινών πληγμάτων.
Ο 40χρονος Αμπάς Σάμι, εγκλωβισμένος στην κίνηση στον παραλιακό δρόμο, δήλωσε ότι επιθυμεί να επιστρέψει στον τόπο του ακόμη και αν η κατοικία του έχει καταστραφεί: «απλά θέλω να γυρίσω πίσω». Όπως εξήγησε στους New York Times, είχε τοποθετήσει τρία στρώματα στην οροφή του αυτοκινήτου του, προκειμένου να κοιμηθεί σε εξωτερικό χώρο, εφόσον διαπιστώσει ότι το σπίτι του στο χωριό Ghandouriyeh δεν είναι πλέον κατοικήσιμο.
Σύμφωνα με τις Aρχές του Λιβάνου, οι πρόσφατες συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.100 ανθρώπων και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου πολιτών, κυρίως από τον νότο της χώρας.
Η καταστροφή είναι ήδη εμφανής πριν ακόμη οι εκτοπισμένοι φτάσουν στις περιοχές τους. Ισραηλινές επιθέσεις κατέστρεψαν όλες τις βασικές γέφυρες που συνδέουν τον βόρειο με τον νότιο Λίβανο πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να αναγκάζονται να περνούν ένας-ένας από πρόχειρες χωμάτινες διαβάσεις.
Ο 41χρονος Άλι Ρουμιέ δήλωσε ότι, εάν χρειαστεί, θα συνεχίσει με τα πόδια για να επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ γύρω του γυναίκες και παιδιά κινούνταν ανάμεσα στα σταματημένα αυτοκίνητα.
Παρά την ανακούφιση που προκάλεσε η παύση των εχθροπραξιών, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη, καθώς η εκεχειρία έχει ανακοινωθεί ότι θα διαρκέσει μόνο δέκα ημέρες. Σε αντίθεση με την προηγούμενη συμφωνία του 2024, η οποία είχε αόριστη διάρκεια, πολλοί κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων.
