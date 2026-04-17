«Απερίγραπτα τα συναισθήματα»: Με το σήμα της νίκης, άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι
«Απερίγραπτα τα συναισθήματα»: Με το σήμα της νίκης, άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι

Ουρές οχημάτων προς τα νότια προάστια της Βηρυτού και τις πόλεις Σιδώνα και Τύρο – «Τα συναισθήματά μας είναι απερίγραπτα», δηλώνουν κάτοικοι, την ώρα που η Χεζμπολάχ παραμένει «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

«Απερίγραπτα τα συναισθήματα»: Με το σήμα της νίκης, άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και σε πόλεις και χωριά του νότιου Λιβάνου, μετά την έναρξη της εκεχειρίας με το Ισραήλ τα μεσάνυχτα, ύστερα από εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων.

Η επιστροφή των κατοίκων - παρά τις προειδοποιήσεις της Χεζμπολάχ - ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Παρασκευής, μέσα σε συγκρατημένες εκδηλώσεις χαράς, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Οι δρόμοι βόρεια της Βηρυτού παρουσίασαν αυξημένη κυκλοφορία, καθώς μεγάλος αριθμός πολιτών επέστρεφε στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.





Σημαντική συμφόρηση καταγράφηκε και στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό και το Όρος Λίβανο με τις νότιες πόλεις Σιδώνα και Τύρο, όπου σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων που μετέφεραν οικογένειες οι οποίες επιστρέφουν στις κατοικίες τους.

Ορισμένοι από τους επιστρέφοντες έκαναν το σήμα της νίκης, εκφράζοντας την ανακούφιση και την ελπίδα για επιστροφή στην κανονικότητα.

Ουρές οικογενειών περίμεναν την αποκατάσταση γέφυρας στην Τύρο

Στη γέφυρα Κασμιγιέχ, κοντά στην Τύρο στον νότιο Λίβανο, η οποία έχει υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς, καταγράφηκαν μεγάλες ουρές οικογενειών που περίμεναν την αποκατάσταση της διέλευσης από μηχανήματα έργου, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι της επιστροφής.



Για αρκετούς από τους πολίτες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους, η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης κυβέρνησης αποτελεί πηγή αισιοδοξίας.



«Τα συναισθήματά μας είναι απερίγραπτα, περηφάνια και νίκη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP η 37χρονη Αμάνι Ατράς.

Ένας κάτοικος των νότιων προαστίων της Βηρυτού, ο Χουσεΐν Αμντάρ, ανέφερε ότι «το συναίσθημα είναι πραγματικά καλό». «Τώρα φίλοι έχουν αρχίσει να με καλούν, μαζί με την οικογένεια, για να συναντηθούμε ξανά και να επαναφέρουμε τις ημέρες πριν από τον πόλεμο, όταν συνηθίζαμε να συγκεντρωνόμαστε», δήλωσε.

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ δήλωσε, στο μεταξύ, σήμερα ότι οι μαχητές της κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» σε περίπτωση παραβίασης από το Ισραήλ της εκεχειρίας των 10 ημερών που τέθηκε σε ισχύ στη διάρκεια της νύχτας.

Σε ανακοίνωση, η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε ότι πραγματοποίησε στον πόλεμο των 45 ημερών «2.184 στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά του Ισραήλ και του ισραηλινού στρατού σε λιβανικό έδαφος. «Οι μαχητές θα κρατούν το δάχτυλο στη σκανδάλη διότι φοβούνται την προδοσία του εχθρού», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
