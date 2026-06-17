«Όλα δείχνουν πολιτική δολοφονία» λέει ο Τουσκ για τον θάνατο Ρώσου καλλιτέχνη και επικριτή του Πούτιν
«Όλα δείχνουν πολιτική δολοφονία» λέει ο Τουσκ για τον θάνατο Ρώσου καλλιτέχνη και επικριτή του Πούτιν
«Αν διατάχθηκε από τη Ρωσία, τότε πρόκειται επίσης για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με διεθνή διάσταση» τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός
Η δολοφονία στην ανατολική Πολωνία του Ρώσου σκιτσογράφου και επικριτή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής δολοφονίας, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.
«Όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για πολιτική δολοφονία» δήλωσε ο Τουσκ για τη δολοφονία, τη Δευτέρα, του 44χρονου σκιτσογράφου Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, γνωστού με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι. Ο 44χρονος Κουζοφκόφ πυροβολήθηκε εξ επαφής και σκοτώθηκε στην Μπιάλα Ποντλάσκα.
«Αν διατάχθηκε από τη Ρωσία, τότε πρόκειται επίσης για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με διεθνή διάσταση», πρόσθεσε ο Τουσκ.
Σύμφωνα με τις πολωνικές Αρχές, ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι σκοτώθηκε τη Δευτέρα το πρωί στον δρόμο από άνδρα που τον πυροβόλησε με περίστροφο τρεις φορές. Όταν ο καλλιτέχνης έπεσε κάτω, ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής.
Τόσο η πολωνική αστυνομία όσο και η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών είχαν προσφέρει προστασία στον Σκρεμέτσκι, αλλά την είχε αρνηθεί για άγνωστους λόγους, είπε ο Τουσκ.
Δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικαστικές Αρχές. Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.
Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι έγινε γνωστός από τα συχνά προκλητικά σκίτσα του που αναπαριστούσαν πολιτικές προσωπικότητες της Ρωσίας όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο τσετσένος Ραμζάν Καντίροφ, αλλά και ο Αλεξέι Ναβάλνι.
Ο Σκρεπέτσκι εγκαταστάθηκε στην Πολωνία το 2021 δηλώνοντας ότι φοβάται την πολιτική δίωξη στη Ρωσία.
«Όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για πολιτική δολοφονία» δήλωσε ο Τουσκ για τη δολοφονία, τη Δευτέρα, του 44χρονου σκιτσογράφου Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, γνωστού με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι. Ο 44χρονος Κουζοφκόφ πυροβολήθηκε εξ επαφής και σκοτώθηκε στην Μπιάλα Ποντλάσκα.
«Αν διατάχθηκε από τη Ρωσία, τότε πρόκειται επίσης για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με διεθνή διάσταση», πρόσθεσε ο Τουσκ.
Σύμφωνα με τις πολωνικές Αρχές, ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι σκοτώθηκε τη Δευτέρα το πρωί στον δρόμο από άνδρα που τον πυροβόλησε με περίστροφο τρεις φορές. Όταν ο καλλιτέχνης έπεσε κάτω, ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο φορές εξ επαφής.
Τόσο η πολωνική αστυνομία όσο και η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών είχαν προσφέρει προστασία στον Σκρεμέτσκι, αλλά την είχε αρνηθεί για άγνωστους λόγους, είπε ο Τουσκ.
Δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικαστικές Αρχές. Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.
Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι έγινε γνωστός από τα συχνά προκλητικά σκίτσα του που αναπαριστούσαν πολιτικές προσωπικότητες της Ρωσίας όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο τσετσένος Ραμζάν Καντίροφ, αλλά και ο Αλεξέι Ναβάλνι.
Ο Σκρεπέτσκι εγκαταστάθηκε στην Πολωνία το 2021 δηλώνοντας ότι φοβάται την πολιτική δίωξη στη Ρωσία.
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