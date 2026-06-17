Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για φονική επίθεση σε λεωφορείο με Λευκορώσους μαθητές αλλά το Κίεβο το διαψεύδει
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ουκρανία Μαθητές Επίθεση Drone Λεωφορείο Λευκορωσία

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για φονική επίθεση σε λεωφορείο με Λευκορώσους μαθητές αλλά το Κίεβο το διαψεύδει

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για φονική επίθεση σε λεωφορείο με Λευκορώσους μαθητές αλλά το Κίεβο το διαψεύδει
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Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε φονική επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου που μετέφερε μαθητές από τη Λευκορωσία την Τετάρτη (17/6), έναν ισχυρισμό που ο ουκρανικός στρατός χαρακτήρισε «ψευδή».

Ο Γεγκόρ Κοβάλτσουκ, προσωρινός κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπριάνσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ότι το λεωφορείο μετέφερε μια παιδική ποδοσφαιρική ομάδα από τη Λευκορωσία για διακοπές στη νότια Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα ακόμη τερατώδες έγκλημα» και ανέφερε ότι μία γυναίκα που συνόδευε τα παιδιά σκοτώθηκε, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.  



Η απάντηση της Ουκρανίας

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς, αναφέροντας μέσω Telegram ότι: Κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν χρησιμοποίησαν drones εναντίον στόχων στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

Επιβεβαίωση και αποδεικτικά στοιχεία

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους.

Ο Κοβάλτσουκ ανάρτησε στο διαδίκτυο φωτογραφίες που δείχνουν ένα ασημί λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα, κατεστραμμένο το μπροστινό δεξί ελαστικό και κάτι που έμοιαζε με κηλίδες αίματος σε ορισμένα καθίσματα στο εσωτερικό του.

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Έρευνα και προηγούμενα περιστατικά

Οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια και ανέφεραν ότι το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Γκόμελ της Λευκορωσίας προς το Γκελεντζίκ της Ρωσίας, μετέφερε 44 επιβάτες, εκ των οποίων οι 28 ήταν παιδιά.

Η Ρωσία είχε κατηγορήσει και νωρίτερα αυτόν τον μήνα την Ουκρανία για άλλη επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου σε περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, εκείνη η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ αμάχων και τον τραυματισμό άλλων έντεκα.

Φωτογραφίες: Reuters
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