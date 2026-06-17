Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για φονική επίθεση σε λεωφορείο με Λευκορώσους μαθητές αλλά το Κίεβο το διαψεύδει
Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για φονική επίθεση σε λεωφορείο με Λευκορώσους μαθητές αλλά το Κίεβο το διαψεύδει
Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους
Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε φονική επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου που μετέφερε μαθητές από τη Λευκορωσία την Τετάρτη (17/6), έναν ισχυρισμό που ο ουκρανικός στρατός χαρακτήρισε «ψευδή».
Ο Γεγκόρ Κοβάλτσουκ, προσωρινός κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπριάνσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ότι το λεωφορείο μετέφερε μια παιδική ποδοσφαιρική ομάδα από τη Λευκορωσία για διακοπές στη νότια Ρωσία.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα ακόμη τερατώδες έγκλημα» και ανέφερε ότι μία γυναίκα που συνόδευε τα παιδιά σκοτώθηκε, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.
Ο Κοβάλτσουκ ανάρτησε στο διαδίκτυο φωτογραφίες που δείχνουν ένα ασημί λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα, κατεστραμμένο το μπροστινό δεξί ελαστικό και κάτι που έμοιαζε με κηλίδες αίματος σε ορισμένα καθίσματα στο εσωτερικό του.
Η Ρωσία είχε κατηγορήσει και νωρίτερα αυτόν τον μήνα την Ουκρανία για άλλη επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου σε περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, εκείνη η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ αμάχων και τον τραυματισμό άλλων έντεκα.
Φωτογραφίες: Reuters
Ο Γεγκόρ Κοβάλτσουκ, προσωρινός κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπριάνσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ότι το λεωφορείο μετέφερε μια παιδική ποδοσφαιρική ομάδα από τη Λευκορωσία για διακοπές στη νότια Ρωσία.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα ακόμη τερατώδες έγκλημα» και ανέφερε ότι μία γυναίκα που συνόδευε τα παιδιά σκοτώθηκε, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.
Russia accuses Ukraine of attacking bus carrying schoolchildren, Kyiv denies it https://t.co/WyzCoSFBhC— The Straits Times (@straits_times) June 17, 2026
Η απάντηση της ΟυκρανίαςΤο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς, αναφέροντας μέσω Telegram ότι: Κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν χρησιμοποίησαν drones εναντίον στόχων στην περιφέρεια Μπριάνσκ.
Επιβεβαίωση και αποδεικτικά στοιχείαΤο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους.
Ο Κοβάλτσουκ ανάρτησε στο διαδίκτυο φωτογραφίες που δείχνουν ένα ασημί λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα, κατεστραμμένο το μπροστινό δεξί ελαστικό και κάτι που έμοιαζε με κηλίδες αίματος σε ορισμένα καθίσματα στο εσωτερικό του.
Έρευνα και προηγούμενα περιστατικάΟι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια και ανέφεραν ότι το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Γκόμελ της Λευκορωσίας προς το Γκελεντζίκ της Ρωσίας, μετέφερε 44 επιβάτες, εκ των οποίων οι 28 ήταν παιδιά.
Η Ρωσία είχε κατηγορήσει και νωρίτερα αυτόν τον μήνα την Ουκρανία για άλλη επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου σε περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, εκείνη η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ αμάχων και τον τραυματισμό άλλων έντεκα.
Φωτογραφίες: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα