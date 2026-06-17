Εργαζόμενος σε ιδιωτική κλινική επιχείρησε να πουλήσει τον ιατρικό φάκελο της πριγκίπισσας Κέιτ

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2024 όταν ο πρώην -πλέον- εργαζόμενος στον τομέα της υγείας προέβη σε «εσκεμμένη κατάχρηση» ευαίσθητων πληροφοριών και προσφερόταν να τις αποκαλύψει έναντι αμοιβής