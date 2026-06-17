Στο σκαμνί ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Κατηγορείται πως εξέδωσε ακάλυπτη επιταγή $200.000 για αγορά πολυτελούς ρολογιού
Στο σκαμνί ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Κατηγορείται πως εξέδωσε ακάλυπτη επιταγή $200.000 για αγορά πολυτελούς ρολογιού
Ο πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας, που είναι αντιμέτωπος με σειρά νομικών ζητημάτων, πρόκειται να βρεθεί στην Αθήνα στο τέλος του μήνα για μάχη με τον Μιχάλη Ζαμπίδη
Αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα στο Λας Βέγκας βρίσκεται ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, Φλόιντ Μεϊγουέδερ, καθώς κατηγορείται ότι εξέδωσε επιταγή ύψους 200.000 δολαρίων χωρίς επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την αγορά πολυτελούς ρολογιού από κατάστημα μεταπώλησης ειδών πολυτελείας.
Ο 49χρονος Μεϊγουέδερ είχε προγραμματισμένη αρχική εμφάνιση τη Δευτέρα ενώπιον του Δικαστηρίου του Λας Βέγκας, ωστόσο δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη διαδικασία, αλλά εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Κλαρκ.
Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μεϊγουέδερ κατηγορήθηκε τον Απρίλιο για κλοπή, καθώς και για έκδοση και χρήση επιταγής χωρίς επαρκή κεφάλαια με πρόθεση εξαπάτησης.
Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι τον Δεκέμβριο του 2024 ο πρώην πυγμάχος εξέδωσε επιταγή ύψους 200.000 δολαρίων μέσω της τράπεζας Wells Fargo προς το κατάστημα πολυτελών ειδών μεταπώλησης Gold and Beyond στο Λας Βέγκας, παρότι ο λογαριασμός του δεν διέθετε το απαιτούμενο υπόλοιπο.
Ο δικηγόρος και οι εκπρόσωποι του Μεϊγουέδερ δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό της υπόθεσης.
Οι νέες κατηγορίες προστίθενται σε μια σειρά νομικών διαφορών που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρωταθλητής.
Νωρίτερα φέτος, κατατέθηκε σε βάρος του αγωγή στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία ότι δεν κατέβαλε ενοίκια για διαμέρισμα στο Μανχάταν. Παράλληλα, βρίσκεται σε οικονομικές διαμάχες με περισσότερους από έναν εμπόρους κοσμημάτων. Ο ίδιος έχει επίσης προσφύγει δικαστικά κατά του πρώην οικονομικού διαχειριστή του στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα πολυετούς σχεδίου οικονομικής απάτης.
Ο Μεϊγουέδερ, ο οποίος κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους και αποχώρησε αήττητος από την επαγγελματική πυγμαχία, ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη δράση το καλοκαίρι.
Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση των διοργανωτών, ο Αμερικανός πυγμάχος επρόκειτο να βρεθεί στην Αθήνα για τη διοργάνωση «Battle of the Legends» με αντίπαλο τον Μιχάλη Ζαμπίδη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27 Ιουνίου. Τον Απρίλιο είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος τη συμμετοχή του στην εκδήλωση.
Ο 49χρονος Μεϊγουέδερ είχε προγραμματισμένη αρχική εμφάνιση τη Δευτέρα ενώπιον του Δικαστηρίου του Λας Βέγκας, ωστόσο δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη διαδικασία, αλλά εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Κλαρκ.
Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μεϊγουέδερ κατηγορήθηκε τον Απρίλιο για κλοπή, καθώς και για έκδοση και χρήση επιταγής χωρίς επαρκή κεφάλαια με πρόθεση εξαπάτησης.
Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι τον Δεκέμβριο του 2024 ο πρώην πυγμάχος εξέδωσε επιταγή ύψους 200.000 δολαρίων μέσω της τράπεζας Wells Fargo προς το κατάστημα πολυτελών ειδών μεταπώλησης Gold and Beyond στο Λας Βέγκας, παρότι ο λογαριασμός του δεν διέθετε το απαιτούμενο υπόλοιπο.
Ο δικηγόρος και οι εκπρόσωποι του Μεϊγουέδερ δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό της υπόθεσης.
Οι νέες κατηγορίες προστίθενται σε μια σειρά νομικών διαφορών που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρωταθλητής.
Νωρίτερα φέτος, κατατέθηκε σε βάρος του αγωγή στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία ότι δεν κατέβαλε ενοίκια για διαμέρισμα στο Μανχάταν. Παράλληλα, βρίσκεται σε οικονομικές διαμάχες με περισσότερους από έναν εμπόρους κοσμημάτων. Ο ίδιος έχει επίσης προσφύγει δικαστικά κατά του πρώην οικονομικού διαχειριστή του στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα πολυετούς σχεδίου οικονομικής απάτης.
Ο Μεϊγουέδερ, ο οποίος κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους και αποχώρησε αήττητος από την επαγγελματική πυγμαχία, ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη δράση το καλοκαίρι.
Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση των διοργανωτών, ο Αμερικανός πυγμάχος επρόκειτο να βρεθεί στην Αθήνα για τη διοργάνωση «Battle of the Legends» με αντίπαλο τον Μιχάλη Ζαμπίδη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27 Ιουνίου. Τον Απρίλιο είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος τη συμμετοχή του στην εκδήλωση.
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