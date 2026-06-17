Στο σκαμνί ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Κατηγορείται πως εξέδωσε ακάλυπτη επιταγή $200.000 για αγορά πολυτελούς ρολογιού

Ο πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας, που είναι αντιμέτωπος με σειρά νομικών ζητημάτων, πρόκειται να βρεθεί στην Αθήνα στο τέλος του μήνα για μάχη με τον Μιχάλη Ζαμπίδη