Σε ελέγχους για ανίχνευση ναρκωτικών θα υπόκεινται από εδώ και στο εξής οι υπουργοί στη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Υπουργοί Έλεγχοι ναρκωτικά Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σε ελέγχους για ανίχνευση ναρκωτικών θα υπόκεινται από εδώ και στο εξής οι υπουργοί στη Γαλλία

«Η χρήση ναρκωτικών από κρατικούς αξιωματούχους αποτελεί μια προσωπική ευπάθεια που μπορεί να αξιοποιηθεί από ομάδες πίεσης, εγκληματικά δίκτυα ή τακτικές παρέμβασης», εξηγεί ο Γάλλος Πρωθυπουργός

Σε ελέγχους για ανίχνευση ναρκωτικών θα υπόκεινται από εδώ και στο εξής οι υπουργοί στη Γαλλία
Οι υπουργοί, τα στελέχη των υπουργείων τους καθώς και οι ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί θα υπόκεινται εφεξής σε ελέγχους στη Γαλλία για την ανίχνευση πιθανής χρήσης ναρκωτικών.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί με εγκύκλιο του διέταξε τους υπουργούς να οργανώνουν «αιφνιδιαστικούς και υποχρεωτικούς ελέγχους χρήσης ναρκωτικών, με τη μορφή τεστ σάλιου».

Εκτός από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, το μέτρο αφορά επιτρόπους, γραμματείς και αντιπροσώπους κρατικών διοικήσεων, πρέσβεις, γενικούς προξένους, νομάρχες, διευθυντές ενεργών αστυνομικών υπηρεσιών που εργάζονται στην κεντρική διοίκηση και πρυτάνεις ακαδημιών.



Τα μέλη της κυβέρνησης έχουν την ευθύνη να καταρτίσουν «τον κατάλογο των κατηγοριών εργασίας που ενδέχεται να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο» και θα πρέπει να υποβάλουν ένα σχέδιο δράσης στον επικεφαλής της κυβέρνησης «πριν από τις 26 Ιουνίου», ενώ στη συνέχεια θα υποβάλλουν μηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, διευκρινίζει η εγκύκλιος.

«Η χρήση ναρκωτικών από κρατικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής χρήσης σε ιδιωτικό περιβάλλον, αποτελεί, πέρα ​​από τον κίνδυνο για τους ίδιους και τον αντίκτυπο στην υπηρεσία, μια προσωπική ευπάθεια που μπορεί να αξιοποιηθεί από ομάδες πίεσης, εγκληματικά δίκτυα ή τακτικές παρέμβασης», εξηγεί ο Γάλλος Πρωθυπουργός σε αυτό το έγγραφο.

Το Κράτος δεν μπορεί να ασκεί πολιτική κατά της διακίνησης ναρκωτικών και των συνεπειών της στην κοινωνία χωρίς να επιβάλει αυστηρά πρότυπα στον εαυτό του», επισημαίνει επίσης σχετικό δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού έχει ήδη συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις.

Κλείσιμο
Στην πρωθυπουργική εγκύκλιο αναφέρεται τέλος ότι αν ένα τεστ χρήσης ναρκωτικών είναι θετικό, οι υπουργοί θα μπορούν να αξιολογήσουν τις συνέπειες, «συμπεριλαμβανομένων των πειθαρχικών μέτρων», και να παραπέμψουν τους χρήστες «σε εγκαταστάσεις θεραπείας».

Διευκρινίζεται επίσης ότι αυτοί οι έλεγχοι «συνοδεύονται από σαφείς εγγυήσεις: το δικαίωμα σε αντιπραγματογνωμοσύνη, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προηγούμενη διαβούλευση με τους εκπροσώπους του προσωπικού».

Thema Insights

Ένα εξελιγμένο οικοσύστημα γνώσης που προετοιμάζει το αύριο

Σχολές και τμήματα, φιλοσοφία και προτεραιότητες, δυνατότητες και προοπτικές που συναποτελούν το ακαδημαϊκό οικοδόμημα του UNIC Athens και δίνουν το στίγμα του στη νέα, λαμπρή και συναρπαστική εποχή γνώσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης