G7: Από τις ατάκες Τραμπ για τους ωραίους έως τα εξατομικευμένα δώρα-ποδήλατα, τα αστεία και απροσδότητα της Συνόδου Κορυφής

Παρί Σεν Ζερμέν και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας

Δώρο ποδήλατο

Thank you to President @EmmanuelMacron for choosing to promote the @hautesavoie2027 UCI World Championships during the G7 summit being held in Evians-les-Bains, France.

All seven heads of state will receive a personalized bicycle. pic.twitter.com/G4wUrlngB1 — David Lappartient (@DLappartient) June 15, 2026

«Πριν από ένα μήνα», είπε η Μελόνι, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, όταν ρωτήθηκε από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι το' χει κόψει πολύ περισσότερο καιρό πριν.Ενώ το Μουντιάλ βρίσκεται σε εξέλιξη, το ποδόσφαιρο, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν μέρος κάποιων συνομιλιών στη σύνοδο κορυφής.Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ πιάστηκαν να συζητούν τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, με τον εμίρη του Κατάρ να πειράζει τον Γάλλο Πρόεδρο, έναν υποστηρικτή της Ολιμπίκ Μαρσέιγ. «Προσποιείται ότι είναι χαρούμενος, αλλά μέσα του...»χαμογέλασε ο Γάλλος πρόεδρος, γυρνώντας στον Ντόναλντ Τραμπ για να εξηγήσει ότι οι Καταριανοί είναι «οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν».Το κέρδισαν δύο συνεχείς χρονιές!» εξήγησε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος άκουγε προσεκτικά.Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έφυγε από το Εβιάν με μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας στη βαλίτσα του, που έφερε το όνομά του και τον αριθμό 47, που υποδηλώνει την ιδιότητά του ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα δώρο γενεθλίων από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του την Κυριακή.Δεν υπήρξαν πολλές περίεργες δημόσιες δηλώσεις από τον Μακρόν, ο οποίος προεδρεύει αυτής της συνόδου.Ωστόσο, η παρουσία ενός ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής του με τον Τραμπ έθεσε ορισμένα ερωτήματα, τα οποία τελικά απαντήθηκαν από τον Νταβίντ Λαπαρτιέν Λαπαρτιέντ, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI).«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που επέλεξε να προωθήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα UCI @hautesavoie2027 κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 που διεξάγεται στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας», δήλωσε τη Δευτέρα με ανάρτησή του στο X.Οι επτά αρχηγοί κρατών της Ομάδας των Επτά έλαβαν από ένα εξατομικευμένο ποδήλατο, που φέρει το όνομά τους και τα χρώματα της χώρας τους.