Τραμπ: Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν 10ήμερη εκεχειρία
Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκαλεί Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες - «Ήταν τιμή μου να επιλύσω εννέα πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος, οπότε ας το κάνουμε» τόνισε
Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε με ανάρτησή του ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε εκεχειρία διάρκειας δέκα ημερών, η οποία θα τεθεί από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας).
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, στόχος της εκεχειρίας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθύμισε επίσης ότι την Τρίτη αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.
Ο Τραμπ ανέφερε ότι ανέθεσε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν, να εργαστούν από κοινού με τις δύο πλευρές για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.
Όπως υποστήριξε: «ήταν τιμή μου να επιλύσω εννέα πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος, οπότε ας το κάνουμε».
Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να καλέσει στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά το 1983, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν την επίτευξη ειρηνικής συμφωνίας και εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία θα επιτρέψει σε όσους εκτοπίστηκαν λόγω της σύγκρουσης να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Σαλάμ επαίνεσε επίσης τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε επείγουσα τηλεφωνική σύσκεψη με μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ για να συζητήσουν την εκεχειρία με τον Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι υπουργοί ειδοποιήθηκαν μόλις πέντε λεπτά πριν από την κλήση, κάτι που συνέπεσε με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι υπουργοί εξέφρασαν την οργή τους που έμαθαν για την εκεχειρία από τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να έχουν ψηφίσει επί του θέματος.
Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την ανακοίνωση για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως ανέφερε, η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών αποτελεί ανακούφιση, καθώς η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια προσωρινή αποκλιμάκωση, αλλά να επιδιώξει μια διαρκή συμφωνία που θα εξασφαλίζει μακροχρόνια ειρήνη.
Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει τον λαό του μέσω ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ο Τραμπ προσκαλεί Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου χαιρετίζει την ανακοίνωση της εκεχειρίαςΟ πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δηλώνει ότι χαιρετίζει τη συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, την οποία, όπως αναφέρει, ο Λίβανος ζητούσε από την έναρξη του πολέμου.
Οργή υπουργών του Νετανιάχου: «Το μάθαμε από τα ΜΜΕ»
Φον ντερ Λάιεν: Θετική εξέλιξη η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου, ανάγκη για μόνιμη ειρήνη
I welcome the announced 10 day ceasefire between Israel and Lebanon, mediated by President Trump.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 16, 2026
This is a relief, as this conflict has already claimed far too many lives.
Now, we need not just a temporary pause, but a path to permanent peace.
Europe will continue to call for…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα