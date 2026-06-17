Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ο ουκρανικός στρατός έπληξε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στην Μαύρη Θάλασσα και οδικές γέφυρες
Ο ουκρανικός στρατός έπληξε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στην Μαύρη Θάλασσα και οδικές γέφυρες
Το Γενικό Επιτελείο με ανακοίνωση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι ο στόχος επλήγη επιτυχώς
Ο ουκρανικός στρατός έπληξε το δεξαμενόπλοιο FINA A στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο περιγράφεται ως μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού.
Το Γενικό Επιτελείο με ανακοίνωση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι ο στόχος επλήγη επιτυχώς και ότι η έκταση της ζημιάς αξιολογείται.
Στην ανακοίνωση του προστίθεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης μια οδική γέφυρα κατά μήκος του Βόρειου Πορθμού της Κριμαίας κοντά στον οικισμό Στάφκι και μια οδική γέφυρα στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής της Χερσώνας κοντά στον οικισμό Βόϊνκα.
Το Γενικό Επιτελείο με ανακοίνωση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι ο στόχος επλήγη επιτυχώς και ότι η έκταση της ζημιάς αξιολογείται.
Ukraine struck the sanctioned shadow fleet tanker FINA A in the Black Sea and hit Russian logistics infrastructure supporting operations in southern Ukraine. The strikes targeted bridges in Kherson region, command posts near Velyka Novosilka and multiple UAV control centers… pic.twitter.com/FYuBvx0Q7c— World At War (@worldatwar24) June 17, 2026
Στην ανακοίνωση του προστίθεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης μια οδική γέφυρα κατά μήκος του Βόρειου Πορθμού της Κριμαίας κοντά στον οικισμό Στάφκι και μια οδική γέφυρα στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής της Χερσώνας κοντά στον οικισμό Βόϊνκα.
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