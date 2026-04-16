Κόστα και φον ντερ Λάιεν χαιρετίζουν την εκεχειρία στον Λίβανο
Με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ οι δύο πολιτικοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χαιρέτισε σήμερα την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και ζήτησε η συμφωνία να εφαρμοστεί και να επαληθευτεί στο πεδίο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Λίβανο», δήλωσε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Αποτελεί ανακούφιση...»

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Χαιρετίζω την ανακοινωθείσα 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη μεσολάβηση του προέδρου Τραμπ. Αποτελεί ανακούφιση, καθώς αυτή η σύγκρουση έχει ήδη στοιχίσει πάρα πολλές ζωές», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.


«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να ζητά τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον λαό του Λιβάνου με ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια», συμπληρώνει.

