Κόστα και φον ντερ Λάιεν χαιρετίζουν την εκεχειρία στον Λίβανο
Με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ οι δύο πολιτικοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χαιρέτισε σήμερα την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και ζήτησε η συμφωνία να εφαρμοστεί και να επαληθευτεί στο πεδίο.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Λίβανο», δήλωσε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
«Χαιρετίζω την ανακοινωθείσα 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη μεσολάβηση του προέδρου Τραμπ. Αποτελεί ανακούφιση, καθώς αυτή η σύγκρουση έχει ήδη στοιχίσει πάρα πολλές ζωές», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να ζητά τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον λαό του Λιβάνου με ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια», συμπληρώνει.
The 10-day ceasefire between Israel and Lebanon is excellent news. It must now be implemented and verified on the ground.— António Costa (@eucopresident) April 16, 2026
It is essential that Israel and Lebanon engage in meaningful negotiations that deliver concrete results - for the sake of their peoples and the prospect of a…
«Αποτελεί ανακούφιση...»Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
I welcome the announced 10 day ceasefire between Israel and Lebanon, mediated by President Trump.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 16, 2026
This is a relief, as this conflict has already claimed far too many lives.
Now, we need not just a temporary pause, but a path to permanent peace.
Europe will continue to call for…
