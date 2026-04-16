Νεκρός 17χρονος Παλαιστίνιος από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη
Δεκαπετάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι απάντησε σε «απειλή» στη διάρκεια επιδρομής και ότι «εξουδετέρωσε έναν τρομοκράτη».
«Ο Μοχάμεντ Μουράντ Μαχμούντ Ραγιάν», 17 ετών, «σκοτώθηκε από τις [ισραηλινές] δυνάμεις κατοχής σήμερα το πρωί στην κοινότητα Μπέιτ Ντούκου», ένα χωριό που βρίσκεται βόρεια της Ιερουσαλήμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρεται σε ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου.
Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο στρατός δήλωσε ότι «βίαιες ταραχές» ξέσπασαν στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στη ζώνη του Μπέιτ Ντούκου και ότι ένας «τρομοκράτης» εκσφενδόνισε πέτρες εναντίον των στρατιωτών του, «αποτελώντας απειλή».
«Οι στρατιώτες απάντησαν με πυρά προς την κατεύθυνση του τρομοκράτη», ο οποίος «εξουδετερώθηκε» πρόσθεσε.
Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ο στρατός δειξήγαγε «μεγάλη επιχείρηση έρευνας σε πολλές κατοικίες».
Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος το οποίο κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, έχει αυξηθεί πολύ μετά τη χωρίς προηγούμενο πολυαίμακτη επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας.
Η βία συνεχίζεται μετά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη Γάζα.
Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου, τουλάχιστον 1.060 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πολλοί μαχητές αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.
Τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί στην ίδια περιοχή σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.
