Καθυστερήσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος εισόδου - εξόδου επιβατών εκτός ΕΕ
Επιβάτες εκτός ΕΕ καλούνται να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία και βιομετρικά δεδομένα
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου (Entry-Exit System – EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαιτεί καταγραφή προσωπικών στοιχείων και βιομετρικών δεδομένων για ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ.
Σύμφωνα με τον Guardian, επιβάτες σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα αναμένουν έως και τρεις ώρες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η εξέλιξη αποδίδεται στην πλήρη εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου-εξόδου (EES), σύμφωνα με τον οργανισμό Airports Council International (ACI).
Ο γενικός διευθυντής της ACI Europe, Ολιβιέ Ζανκόβετς, προειδοποίησε ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί τις επόμενες εβδομάδες και ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού. Όπως δήλωσε στους Financial Times, οι χρόνοι αναμονής που ήδη καταγράφονται σε ώρες αυξημένης κίνησης δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση της επιβατικής ροής.
Το σύστημα τέθηκε σε πλήρη ισχύ την Μεγάλη Παρασκευή στις χώρες Σένγκεν, δηλαδή στα 25 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Προβλέπει ότι ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο, οφείλουν να καταχωρούν στοιχεία ταυτότητας και βιομετρικά δεδομένα κατά τον έλεγχο στα σύνορα.
Η εφαρμογή του EES είχε ξεκινήσει σταδιακά από τον Οκτώβριο, ωστόσο ήδη έχουν αναφερθεί περιστατικά σημαντικών καθυστερήσεων. Την Κυριακή, σύμφωνα με το BBC, περισσότεροι από 100 επιβάτες δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν σε πτήση της easyJet από το Μιλάνο προς το Μάντσεστερ, καθώς η διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων καθυστέρησε σημαντικά.
Εκπρόσωποι αεροδρομίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησαν συνάντηση την Τρίτη με στόχο την αξιολόγηση των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Ο ACI φέρεται να ζήτησε την επέκταση των υφιστάμενων εξαιρέσεων, καθώς και τη δυνατότητα πλήρους αναστολής της εφαρμογής του συστήματος σε περιπτώσεις υπερβολικών χρόνων αναμονής.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι ο μέσος χρόνος καταχώρησης ενός επιβάτη ανέρχεται σε περίπου 70 δευτερόλεπτα, ενώ παραδέχθηκε ότι σε ορισμένες χώρες έχουν εντοπιστεί τεχνικές δυσλειτουργίες που βρίσκονται υπό διόρθωση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ορθή εφαρμογή του συστήματος αποτελεί ευθύνη των κρατών-μελών.
Από την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του τον Οκτώβριο, το σύστημα έχει καταγράψει περισσότερες από 52 εκατομμύρια εισόδους και εξόδους, καθώς και πάνω από 27.000 αρνήσεις εισόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 700 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια.
Λίγο πριν από το Πάσχα και πριν από την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος στις 10 Απριλίου, ταξιδιώτες που διέσχιζαν τη Μάγχη από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Γαλλία ενημερώθηκαν ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν βιομετρικά στοιχεία, καθώς η ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας στη Γαλλία δεν είχε ολοκληρωθεί.
Οι δυσκολίες που σχετίζονται με το EES συμπίπτουν με ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προμήθεια αεροπορικών καυσίμων, εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Σε επιστολή που απέστειλε προς τους επιτρόπους Ενέργειας και Μεταφορών της ΕΕ, ο ACI προειδοποίησε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει συστημικές ελλείψεις μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, υποστήριξε ότι σε ορισμένα αεροδρόμια οι ουρές φτάνουν ακόμη και τις τέσσερις ώρες, χαρακτηρίζοντας τη λειτουργία του συστήματος προβληματική και συνδέοντας τις δυσκολίες με τις επιπτώσεις του Brexit. Παράλληλα, πρότεινε την αναβολή της πλήρους εφαρμογής του έως τον Οκτώβριο.
