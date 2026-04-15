Τουλάχιστον 19 τραυματίες μετά από τεράστια καραμπόλα 70 αυτοκινήτων σε αυτοκινητόδρομο στο Κολοράντο, δείτε βίντεο
Από τους 19 τραυματίες, οι οχτώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα άτομο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν μετά από τεράστια καραμπόλα, που σημειώθηκε την Τρίτη (14/4) στον παγωμένο αυτοκινητόδρομο Interstate 70, κοντά στο τούνελ Άιζενχαουερ, στο Κολοράντο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας της πολιτείας, από τους 19 τραυματίες, οι οχτώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα άτομο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Δεκάδες αυτοκίνητα και νταλίκες είναι στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, ενώ συντρίμμια παρατηρούνται σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο αποκλείστηκε προσωρινά. Μετά από λίγες ώρες η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν το χάος που επικρατούσε στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο.
🚨A major stretch of Interstate 70 has reopened after a massive multi-vehicle crash involving around 70 vehicles left 19 people injured near the Eisenhower Tunnel.— News.Az (@news_az) April 15, 2026
Authorities said eight of the injured were taken to hospital, including one person in serious condition. No… pic.twitter.com/nVwPMYYCdB
Η Αστυνομία του Κολοράντο διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της καραμπόλας.
Snowfall in Colorado’s mountains led to the closure of westbound I-70 near Vail Pass Summit after a crash this morning, with conditions continuing to impact travel. pic.twitter.com/jeJCj2Clv9— AccuWeather (@accuweather) April 14, 2026
