Εντυπωσιακή σύλληψη άνδρα με τη βοήθεια σκύλου Κ9 της Αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο, δείτε βίντεο
Ένα εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (12/4) στο Σαν Ντιέγκο, όταν ένας σκύλος Κ9 της Αστυνομίας βοήθησε στη σύλληψη ενός άνδρα  που επιτέθηκε σε υπάλληλο πάρκινγκ.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του cbs, ο άνδρας φέρεται να χτύπησε τον υπάλληλο στο κεφάλι με ένα ξύλινο μπαστούνι, ενώ αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς, που έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν μη θανατηφόρες σφαίρες αλλά δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αστυνομικοί φαίνεται να σημαδεύουν τον δράστη με όπλα πριν αμολήσουν έναν σκύλο K9, ο οποίος όρμησε κατά πάνω του.

Αρχικά, ο δράστης προσπάθησε να τον απωθήσει χτυπώντας τον με ένα ξύλο, αλλά ο σκύλος τον δάγκωσε στο χέρι και κατάφερε να τον αφοπλίσει.

Στη συνέχεια ο άνδρας έπεσε στο έδαφος και έδωσε την ευκαιρία στους αστυνομικούς να τον πλησιάσουν και τον συλλάβουν.

