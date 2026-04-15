Τέσσερις νεκροί σε αμερικανικό πλήγμα κατά σκάφους διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νέα επιχείρηση κατά φερόμενων ναρκοδιακινητών, μία ημέρα μετά από παρόμοιο χτύπημα στην ίδια περιοχή
Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πλήγματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον σκάφους που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου μεικτού διοικητηρίου για τη Νότια Αμερική.
Σύμφωνα με ανάρτηση στο X, οι πληροφορίες των αμερικανικών αρχών έδειχναν ότι το σκάφος κινούνταν σε θαλάσσιες διαδρομές που χρησιμοποιούνται συχνά για μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.
«Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το πλοίο κινείτο σε γνωστές διαδρομές ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχε σε δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών. Κατά την επιχείρηση, τέσσερις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Νότια Αμερική.
Η ανακοίνωση συνοδευόταν από βίντεο διάρκειας 16 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται το πλήγμα κατά του σκάφους.
Το συγκεκριμένο χτύπημα πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά από παρόμοια επιχείρηση στην ίδια περιοχή, κατά την οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σκοτώθηκαν δύο άτομα.
Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη εκστρατεία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στοχεύει σκάφη που φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ναρκωτικών μέσω θαλάσσιων διαδρομών.
On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0— U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026
Δεύτερη επιχείρηση μέσα σε 24 ώρες
