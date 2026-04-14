Δύο νεκροί σε αμερικανικό βομβαρδισμό σκάφους στον Ειρηνικό
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Διακίνηση ναρκωτικών Ειρηνικός Ωκεανός

Στους 170 οι νεκροί της εκστρατείας των ΗΠΑ κατά των καρτέλ – Αμφισβητήσεις για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι σκότωσε άλλους δυο ανθρώπους σε βομβαρδισμό ταχύπλοου υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 170 τον απολογισμό των νεκρών στην εκστρατεία που διεξάγει από τον Σεπτέμβριο.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») διαβεβαίωσε μέσω X ότι το μικρό σκάφος που χτυπήθηκε «επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του.



Η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά -- είχε χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από νωρίτερα πέρυσι.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

