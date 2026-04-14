Διπλή επίθεση αυτοκτονίας στην Αλγερία κατά την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα
Αλγερία Πάπας Λέων Τρομοκρατική επίθεση

Διπλή επίθεση αυτοκτονίας στην Αλγερία κατά την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα

Οι  τρομοκρατικές επιθέσεις σημειώθηκαν στην Μπλίντα, μια πόλη που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Αλγέρι, και ο αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος

Διπλή επίθεση αυτοκτονίας στην Αλγερία κατά την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα
Διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε χθες στην Μπλίντα, μια πόλη που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αλγερίας, το Αλγέρι, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σύμφωνα με δυτική πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε σήμερα στο AFP και με βάση εικόνες η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων.

«Απολύτως κατηγορηματικά, και αυτό επιβεβαιώνεται από μάρτυρες, σημειώθηκαν δύο περιστατικά ασφαλείας χθες το απόγευμα στην Μπλίντα, περιστατικά τρομοκρατικής φύσης», δήλωσε η πηγή στο AFP.

«Δύο βομβιστές αυτοκτονίας ανατινάχθηκαν και σκοτώθηκαν», πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών είναι προς το παρόν άγνωστος.

Εικόνες, η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε σήμερα από το AFP, δείχνουν δύο πτώματα στην αλγερινή πόλη Μπλίντα, ενώ η Αφρικανική Ένωση (AU) έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε την ανακοίνωσή της.
Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

