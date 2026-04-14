Διπλή επίθεση αυτοκτονίας στην Αλγερία κατά την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις σημειώθηκαν στην Μπλίντα, μια πόλη που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Αλγέρι, και ο αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος
Διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε χθες στην Μπλίντα, μια πόλη που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αλγερίας, το Αλγέρι, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σύμφωνα με δυτική πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε σήμερα στο AFP και με βάση εικόνες η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων.
«Απολύτως κατηγορηματικά, και αυτό επιβεβαιώνεται από μάρτυρες, σημειώθηκαν δύο περιστατικά ασφαλείας χθες το απόγευμα στην Μπλίντα, περιστατικά τρομοκρατικής φύσης», δήλωσε η πηγή στο AFP.
«Δύο βομβιστές αυτοκτονίας ανατινάχθηκαν και σκοτώθηκαν», πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών είναι προς το παρόν άγνωστος.
Εικόνες, η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε σήμερα από το AFP, δείχνουν δύο πτώματα στην αλγερινή πόλη Μπλίντα, ενώ η Αφρικανική Ένωση (AU) έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε την ανακοίνωσή της.
