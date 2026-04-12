Πάπας Λέων ΙΔ’: «Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει σπαθί ούτε ντρόουν»
Σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης και κατά της επίδειξης ισχύος κατά την ολονυκτία προσευχής στον Άγιο Πέτρο

Έκκληση για ειρήνη και αυστηρή προειδοποίηση κατά της «ειδωλολατρίας της εξουσίας και του χρήματος» απηύθυνε ο πάπας Λέων ΙΔ’, μιλώντας σε ολονυκτία προσευχής στον Άγιο Πέτρο, καταδικάζοντας τον πόλεμο, τη βία και την επίκληση του Θεού για τη δικαιολόγηση συγκρούσεων.

«Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί, ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος», υπογράμμισε ο πάπας Λέων ΙΔ’, κατά τη διάρκεια ολονυκτίας προσευχής για την ειρήνη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Πέτρο.

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στη χρήση της θρησκείας για την υποστήριξη βίαιων ενεργειών, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει ένα όριο στο παραλήρημα παντοδυναμίας το οποίο, γύρω μας, γίνεται όλο και πιο επιθετικό». Όπως σημείωσε, σε πολλές περιπτώσεις «σύρεται στις αναφορές θανάτου ακόμη και το άγιο όνομα του Θεού», ενώ τόνισε ότι «όποιος προσεύχεται δεν σκοτώνει και δεν απειλεί με θάνατο».

Προειδοποίηση κατά της «ειδωλολατρίας» της εξουσίας

Ο πάπας Λέων υπογράμμισε επίσης ότι «έχει υποταχθεί στον θάνατο όποιος έχει γυρίσει την πλάτη στον Θεό, για να μετατρέψει τον εαυτό του και την εξουσία του σε βουβό, τυφλό και κωφό είδωλο».



Στην καταληκτική του παρέμβαση, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απηύθυνε σαφή έκκληση για τερματισμό της βίας και της επίδειξης ισχύος, τονίζοντας: «Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος! Φτάνει με την επίδειξη ισχύος! Φτάνει με τον πόλεμο!».
