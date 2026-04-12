Απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μετά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ

Λίγες ώρες μετά την άκαρπη ολοκλήρωση των συνομιλιών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social το ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος της Τεχεράνης, εντείνοντας την πίεση προς την ιρανική πλευρά

27 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social άρθρο στο οποίο γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Το άρθρο, με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», δημοσιεύθηκε από το φιλοτραμπικό μέσο Just the News και υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ιρανική οικονομία, ασκώντας παράλληλα πίεση σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες συγκαταλέγονται στους βασικούς αγοραστές ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια ενδεχόμενη κίνηση αποκλεισμού θα βασιζόταν σε προηγούμενη στρατηγική κυρώσεων και περιορισμών, με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Η ανάρτηση του Ντοναλντ Τραμπ:

27 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης