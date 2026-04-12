Απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μετά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Λίγες ώρες μετά την άκαρπη ολοκλήρωση των συνομιλιών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social το ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος της Τεχεράνης, εντείνοντας την πίεση προς την ιρανική πλευρά