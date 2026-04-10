Η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο: Έχει μήκος σχεδόν 1 χλμ και χρειάζονται πάνω από 20 λεπτά για να φτάσει κανείς στην κορυφή
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Κατασκευή Σκάλες

38 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεγαλύτερη εξωτερική κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο αποκαλύφθηκε στο Γουσάν της Τσονγκτσίνγκ, στην Κίνα, προκαλώντας δέος τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Η εντυπωσιακή κατασκευή, γνωστή ως «Goddess», εκτείνεται σε μήκος περίπου 914 μέτρων σχεδόν ένα χιλιόμετρο – και απαιτεί περισσότερα από 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδρομή από τη βάση έως την κορυφή.

Δείτε βίντεο από την μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο:


Το έργο αποτελείται από 21 επιμέρους κυλιόμενες σκάλες, οκτώ ανελκυστήρες, τέσσερις κινούμενους διαδρόμους και πεζογέφυρες, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο μετακίνησης πεζών σε μια περιοχή με έντονη υψομετρική διαφορά.

Συνολικά, η διαδρομή ανεβάζει τους χρήστες περίπου 244 μέτρα ψηλότερα, ύψος που αντιστοιχεί σε κτήριο περίπου 80 ορόφων.

905-meter escalator system begins trial operation in China's Chongqing

Η Τσονγκτσίνγκ είναι γνωστή για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, με κτίρια, δρόμους και δημόσιους χώρους που αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο αστικό περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται ως φουτουριστικό.

Η νέα κυλιόμενη σκάλα ενσωματώνεται στο τοπίο, προσφέροντας μια σύγχρονη λύση μετακίνησης σε μια πόλη με έντονη γεωμορφολογία.

Κλείσιμο

Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού του έργου, Χουάνγκ Γουέι, πρόκειται για μια μοναδική κατασκευή χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο σε εθνικό επίπεδο.

Όπως σημειώνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η νέα υποδομή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για τον τουρισμό.
38 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

