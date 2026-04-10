Η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο: Έχει μήκος σχεδόν 1 χλμ και χρειάζονται πάνω από 20 λεπτά για να φτάσει κανείς στην κορυφή
Το έργο καλύπτει υψομετρική διαφορά περίπου 244 μέτρων, αντίστοιχη με κτήριο 80 ορόφων - Αποτελεί πλέον το νέο τουριστικό αξιοθέατο της πόλης Τσονγκτσίνγκ της Κίνας
Η μεγαλύτερη εξωτερική κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο αποκαλύφθηκε στο Γουσάν της Τσονγκτσίνγκ, στην Κίνα, προκαλώντας δέος τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.
Η εντυπωσιακή κατασκευή, γνωστή ως «Goddess», εκτείνεται σε μήκος περίπου 914 μέτρων – σχεδόν ένα χιλιόμετρο – και απαιτεί περισσότερα από 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδρομή από τη βάση έως την κορυφή.
Το έργο αποτελείται από 21 επιμέρους κυλιόμενες σκάλες, οκτώ ανελκυστήρες, τέσσερις κινούμενους διαδρόμους και πεζογέφυρες, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο μετακίνησης πεζών σε μια περιοχή με έντονη υψομετρική διαφορά.
Συνολικά, η διαδρομή ανεβάζει τους χρήστες περίπου 244 μέτρα ψηλότερα, ύψος που αντιστοιχεί σε κτήριο περίπου 80 ορόφων.
Η Τσονγκτσίνγκ είναι γνωστή για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, με κτίρια, δρόμους και δημόσιους χώρους που αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο αστικό περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται ως φουτουριστικό.
Η νέα κυλιόμενη σκάλα ενσωματώνεται στο τοπίο, προσφέροντας μια σύγχρονη λύση μετακίνησης σε μια πόλη με έντονη γεωμορφολογία.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού του έργου, Χουάνγκ Γουέι, πρόκειται για μια μοναδική κατασκευή χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο σε εθνικό επίπεδο.
Όπως σημειώνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η νέα υποδομή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για τον τουρισμό.
