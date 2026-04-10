Αντίστροφη μέτρηση για την πιο κρίσιμη στιγμή της Artemis II: Η «ασπίδα» της NASA και η επιστροφή στη Γη με τεράστια ταχύτητα σε ακραία θερμοκρασία
Η κάψουλα του Orion θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 40.000 χιλιομέτρων την ώρα - Κατά την επανείσοδο θα αναπτυχθούν ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν τους 2.700°C
Η ιστορική αποστολή Artemis II της NASA φτάνει στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς το πλήρωμα των τεσσάρων αστροναυτών ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Γη μετά την επιτυχημένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη.
Αν και το ταξίδι τους τούς οδήγησε πιο μακριά από κάθε άλλη επανδρωμένη αποστολή στο Διάστημα και τους έφερε ακόμη και στην πλήρη απομόνωση της αθέατης πλευράς του φεγγαριού, η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται μπροστά τους: η επικίνδυνη επανείσοδος του διαστημοπλοίου Orion στη γήινη ατμόσφαιρα.
Η διαδικασία αυτή θεωρείται η πιο απαιτητική δοκιμασία για το σκάφος και το πλήρωμα, καθώς οι ακραίες ταχύτητες και θερμοκρασίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αποστολή, αν τα συστήματα προστασίας δεν λειτουργήσουν όπως έχει σχεδιαστεί.
Η εξωτερική επιφάνεια του σκάφους αναμένεται να θερμανθεί περίπου στους 2.760 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία σχεδόν ίση με το μισό της επιφάνειας του Ήλιου. Σε αυτές τις συνθήκες, το πλάσμα που σχηματίζεται γύρω από την κάψουλα μπλοκάρει τα ραδιοκύματα, προκαλώντας προσωρινή απώλεια επικοινωνίας με τη Γη για λίγα λεπτά.
Η ανάλυση έδειξε ότι αέρια που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό του υλικού παγιδεύτηκαν, αυξάνοντας την πίεση και προκαλώντας μικρορωγμές. Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στο φαινόμενο ήταν η διαδικασία «skip reentry», κατά την οποία η κάψουλα εισήλθε στην ατμόσφαιρα, εξήλθε προσωρινά και στη συνέχεια επανήλθε, αυξάνοντας τη θερμική καταπόνηση.
Παρότι ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η λύση αυτή αποτελεί μακροπρόθεσμη απάντηση, η NASA εμφανίζεται βέβαιη ότι οι τροποποιήσεις επαρκούν για την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Σημειώνεται ότι ακόμη και κατά το Artemis 1, παρά τη φθορά, οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό της κάψουλας παρέμειναν σε ασφαλή επίπεδα.
Η κάψουλα αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα Μεγάλου Σαββάτου ώρα Ελλάδας.
Ταχύτητα 40.000 χλμ/ώρα και θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμώνΚατά την επιστροφή του, το Orion θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα που ξεπερνά τα 40.000 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή πάνω από 11 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Η ακραία συμπίεση του αέρα γύρω από την κάψουλα δημιουργεί ένα φλεγόμενο περίβλημα πλάσματος, με θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν έως και τους 10.000 βαθμούς Κελσίου.
Η θερμική ασπίδα και τα δεδομένα από το Artemis 1Καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια του πληρώματος είναι η θερμική ασπίδα, κατασκευασμένη από το ειδικό υλικό Avcoat, το οποίο έχει σχεδιαστεί να φθείρεται σταδιακά απορροφώντας τη θερμότητα. Ωστόσο, κατά την αποστολή Artemis 1 το 2022, οι μηχανικοί διαπίστωσαν ότι αποκολλήθηκαν μικρά κομμάτια υλικού σε περισσότερα από 100 σημεία.
Νέα τροχιά για περιορισμό του κινδύνουΓια την αποστολή Artemis ΙΙ, η NASA επέλεξε να τροποποιήσει το προφίλ επανεισόδου, αποφεύγοντας τη διαδικασία «αναπήδησης» στην ατμόσφαιρα. Το Orion θα εισέλθει με πιο απότομη γωνία, μειώνοντας τον χρόνο παραμονής στη ζώνη όπου παρουσιάστηκε το πρόβλημα και περιορίζοντας τις πιέσεις που δέχεται η θερμική ασπίδα.
«Έχετε δει πολλά, αλλά φέρνουμε ακόμη περισσότερα»Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης από το διάστημα, κατά την επιστροφή τους προς τη Γη, ο πιλότος της αποστολής Βίκτορ Γκλόβερ δήλωσε ότι το πλήρωμα ανυπομονεί να μοιραστεί με τον κόσμο όσα έζησε και κατέγραψε κατά τη διάρκεια της ιστορικής πτήσης γύρω από τη Σελήνη.
Ερωτηθείς, κατά τη συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τετάρτης, για τη διαδικασία επανεισόδου στην ατμόσφαιρα, ο Γκλόβερ δήλωσε: «Πρέπει να επιστρέψουμε. Έχετε ήδη δει πολλά δεδομένα, όμως τα πιο σημαντικά τα φέρνουμε μαζί μας [...]. Υπάρχουν ακόμη περισσότερες φωτογραφίες και ακόμη περισσότερες ιστορίες να μοιραστούμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα