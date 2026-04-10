Αντίστροφη μέτρηση για την πιο κρίσιμη στιγμή της Artemis II: Η «ασπίδα» της NASA και η επιστροφή στη Γη με τεράστια ταχύτητα σε ακραία θερμοκρασία

«Έχετε δει πολλά, αλλά φέρνουμε ακόμη περισσότερα»

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης από το διάστημα, κατά την επιστροφή τους προς τη Γη, ο πιλότος της αποστολής Βίκτορ Γκλόβερ δήλωσε ότι το πλήρωμα ανυπομονεί να μοιραστεί με τον κόσμο όσα έζησε και κατέγραψε κατά τη διάρκεια της ιστορικής πτήσης γύρω από τη Σελήνη.Ερωτηθείς, κατά τη συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τετάρτης, για τη διαδικασία επανεισόδου στην ατμόσφαιρα, ο Γκλόβερ δήλωσε: «Πρέπει να επιστρέψουμε. Έχετε ήδη δει πολλά δεδομένα, όμως τα πιο σημαντικά τα φέρνουμε μαζί μας [...]. Υπάρχουν ακόμη περισσότερες φωτογραφίες και ακόμη περισσότερες ιστορίες να μοιραστούμε».