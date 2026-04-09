Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ μετά τη συνάντηση με Ρούτε: «Δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά»
Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει αιχμές για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο με το Ιράν – Σενάρια μετακίνησης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι οι σύμμαχοι δεν στήριξαν επαρκώς τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο αναδιάταξης στρατευμάτων στην Ευρώπη, με στόχο να ενισχύσει χώρες που θεωρούνται πιο υποστηρικτικές της αμερικανικής στρατηγικής.

Λίγη ώρα μετά τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη Συμμαχία.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου!!! Πρόεδρος DJT».

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έντασης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ουάσινγκτον και ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με τον ρόλο της Συμμαχίας.

Ρούτε: Ειλικρινής και ανοιχτή η συζήτηση, είναι απογοητευμένος από τους συμμάχους

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε χαρακτηρίσει τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «ειλικρινή και ανοιχτή», αναγνωρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων συμμάχων.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Μαρκ Ρούτε σημείωσε ότι επεσήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο πως «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», παρέχοντας στήριξη σε τομείς όπως η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι υπερπτήσεις και η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.

«Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ότι δεν τήρησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι απογοητευμένος γι' αυτό!»



Όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή Τζέικ Τάπερ αν θεωρεί ότι ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ρούτε απάντησε: «Απολύτως. Αυτό οφείλεται στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ».



Σχέδιο αναδιάταξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, εξετάζεται σχέδιο που προβλέπει τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ που θεωρούνται λιγότερο υποστηρικτικές στον πόλεμο με το Ιράν προς κράτη που θεωρούνται πιο συνεργάσιμα με την αμερικανική στρατηγική.

Η πρόταση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αποτελεί μία από τις επιλογές που συζητούνται στον Λευκό Οίκο, υπογραμμίζοντας το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και ευρωπαϊκών συμμάχων μετά την απόφαση για έναρξη πολέμου με το Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 84.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, με τις βάσεις να αποτελούν κομβικό σημείο για τις παγκόσμιες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον, αλλά και σημαντική πηγή οικονομικής δραστηριότητας για τις χώρες που τις φιλοξενούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που δημοσιεύει η Wall Street Journal, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος αμερικανικής στρατιωτικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, με την Ισπανία και τη Γερμανία να αναφέρονται μεταξύ των πιθανών επιλογών.

Αντίθετα, χώρες που θεωρούνται πιο υποστηρικτικές της αμερικανικής πολιτικής, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα, ενδέχεται να ενισχυθούν με επιπλέον στρατιωτική παρουσία. Οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν υψηλά ποσοστά αμυντικών δαπανών και συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που δήλωσαν έτοιμες να στηρίξουν διεθνή αποστολή για την επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ.

Η πιθανή μεταφορά στρατευμάτων πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση με τη Μόσχα.

Εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρωπαίων συμμάχων

Η κρίση γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά διπλωματικών εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και ευρωπαϊκών χωρών.

Στο παρελθόν, η Ουάσινγκτον είχε προκαλέσει αντιδράσεις λόγω εμπορικών δασμών προς την Ευρώπη, αλλά και λόγω της προσέγγισης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο των προσπαθειών για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Παράλληλα, είχε δημιουργηθεί διπλωματική ένταση με τη Δανία εξαιτίας της πρότασης του Αμερικανού προέδρου για προσάρτηση της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή του δανικού βασιλείου.

Κατά την πρώτη του θητεία το 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την αποχώρηση περίπου 12.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, απόφαση που ανετράπη το 2021 από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

