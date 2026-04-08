Δεν είναι μέρος της εκεχειρίας ο Λίβανος, ανοησία του Ιράν αν την παραβιάσει για αυτόν τον λόγο, λέει ο Βανς
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέι Ντι Βανς Εκεχειρία Ιράν Λίβανος

Οι Ιρανοί πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα, διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ «έχει πολλές επιλογές για να επιστρέψει στον πόλεμο», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος

Θα ήταν ανόητη κίνηση εκ μέρους του Ιράν αν παραβίαζε την εκεχειρία με αφορμή τον Λίβανο, είπε σε δηλώσεις του από την Ουγγαρία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

«Αν το Ιράν θέλει να αφήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν εξαιτίας του Λιβάνου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αυτή είναι τελικά δική του επιλογή», τόνισε σε δηλώσεις του.

Όπως πρόσθεσε, «πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είναι επιλογή του Ιράν».

Σε ερώτημα που του τέθηκε για το αν είναι σε ισχύ η απειλή για καταστροφή του πολιτισμού του Ιράν, την οποία είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Βανς αρκέστηκε να απαντήσει ότι η ηγεσία «φέρει πραγματικά την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ιράν».

Για το ζήτημα των κυρώσεων, ο Βανς επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει μιλήσει για την άρση τους αλλά και για οικονομικές συνεργασίες. «Αυτό δεν θα συμβεί αν οι Ιρανοί δεν δεσμευτούν πραγματικά να σταματήσουν οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη πυρηνικού όπλου».

Το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου παραμένει ανοιχτό, προκύπτει από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου. Οι Ιρανοί, όπως είπε, «πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα, αλλιώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλές επιλογές για να επιστρέψει στον πόλεμο».

Τέλος, για τα Στενά του Ορμούζ επισήμανε ότι «έχουμε ήδη δει αύξηση της κυκλοφορίας σήμερα, ελπίζουμε να δούμε αύξηση της κυκλοφορίας και αύριο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι βλέπουμε σημάδια ότι τα Στενά αρχίζουν να ανοίγουν ξανά».
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης