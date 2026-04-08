Δεν είναι μέρος της εκεχειρίας ο Λίβανος, ανοησία του Ιράν αν την παραβιάσει για αυτόν τον λόγο, λέει ο Βανς
Οι Ιρανοί πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα, διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ «έχει πολλές επιλογές για να επιστρέψει στον πόλεμο», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος
Θα ήταν ανόητη κίνηση εκ μέρους του Ιράν αν παραβίαζε την εκεχειρία με αφορμή τον Λίβανο, είπε σε δηλώσεις του από την Ουγγαρία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.
«Αν το Ιράν θέλει να αφήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν εξαιτίας του Λιβάνου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αυτή είναι τελικά δική του επιλογή», τόνισε σε δηλώσεις του.
Όπως πρόσθεσε, «πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είναι επιλογή του Ιράν».
Σε ερώτημα που του τέθηκε για το αν είναι σε ισχύ η απειλή για καταστροφή του πολιτισμού του Ιράν, την οποία είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Βανς αρκέστηκε να απαντήσει ότι η ηγεσία «φέρει πραγματικά την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ιράν».
Για το ζήτημα των κυρώσεων, ο Βανς επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει μιλήσει για την άρση τους αλλά και για οικονομικές συνεργασίες. «Αυτό δεν θα συμβεί αν οι Ιρανοί δεν δεσμευτούν πραγματικά να σταματήσουν οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη πυρηνικού όπλου».
Το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου παραμένει ανοιχτό, προκύπτει από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου. Οι Ιρανοί, όπως είπε, «πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα, αλλιώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλές επιλογές για να επιστρέψει στον πόλεμο».
Τέλος, για τα Στενά του Ορμούζ επισήμανε ότι «έχουμε ήδη δει αύξηση της κυκλοφορίας σήμερα, ελπίζουμε να δούμε αύξηση της κυκλοφορίας και αύριο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι βλέπουμε σημάδια ότι τα Στενά αρχίζουν να ανοίγουν ξανά».
JD Vance:— Clash Report (@clashreport) April 8, 2026
If Iran wants to let this negotiation fall apart over Lebanon, which has nothing to do with them, that is ultimately their choice.
We think that would be dumb, but it’s their choice. pic.twitter.com/BJzAHeXd7D
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα