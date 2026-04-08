Τουλάχιστον 100 επιθέσεις του Ισραήλ σε 10 λεπτά στον Λίβανο, πάνω από 250 οι νεκροί
Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει πως θα τιμωρήσει το Ισραήλ για το «έγκλημα» - Πολλαπλές επιθέσεις στη Βηρυτό, στις παραθαλάσσιες πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας - Βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε πως μέσα σε 10 λεπτά στόχευσε με αεροπορικές επιδρομές πάνω από 100 στόχους που χαρακτηρίζει αρχηγεία της Χεζμπολάχ σε Βηρυτό, Μπεκάα και νότιο Λίβανο.

Οι Αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν πάνω από 250 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 1.150 ενώ υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει πως θα τιμωρήσει το Ισραήλ για το «έγκλημα».

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στόχευσαν κτίρια κατοικιών, τζαμιά και οχήματα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις διάσωσης ενώ αρκετές επιθέσεις στόχευσαν το κέντρο της Βηρυτού, με ένα κτίριο στη συνοικία Corniche al-Mazraa να έχει, σύμφωνα με αναφορές, ισοπεδωθεί. Οι επιθέσεις έπληξαν επίσης τα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές του και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, με πολλαπλές επιθέσεις να αναφέρονται στις παραθαλάσσιες πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Μέχρι στιγμή υπάρχουν αναφορές για μια αεροπορική επιδρομή σε κηδεία σε χωριό του ανατολικού Λιβάνου όπου σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σιδώνα, τρεις στη δυτική Βηρυτό, τρία κορίτσια στην παραθαλάσσια πόλη Άντλου, δύο στην κοιλάδα της Μπεκάα. 

Βίντεο από τις επιθέσεις στον Λίβανο:


Νωρίτερα οι IDF είχαν ανακοινώσει πως σε 10 λεπτά, πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρο τον Λίβανο που στόχευσε πάνω από 100 αρχηγεία της Χεζμπολάχ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης και ελέγχου στη Βηρυτό, τη Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων:

• Κέντρα διοίκησης πληροφοριών και κεντρικά αρχηγεία που χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων
• Υποδομές πυροβολικού και ναυτικές εγκαταστάσεις, υπεύθυνες για την εκτόξευση πυραύλων
• Στρατιωτικός εξοπλισμός της Δύναμης Ραντβάν και της Αεροπορικής Μονάδας - των ελίτ μονάδων της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν «θα τιμωρήσει το Ισραήλ»

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι η χώρα θα «τιμωρήσει το Ισραήλ ως αντίδραση στο έγκλημα που διέπραξε στο Λίβανο και στην παραβίαση των όρων της εκεχειρίας».

«Η εκεχειρία ισχύει για την περιοχή, και το Ισραήλ είναι γνωστό για την αθέτηση των υποσχέσεών του και μόνο οι σφαίρες θα το αποτρέψουν», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμη στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζει αντίδραση στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.


«Τεράστια καταστροφή»

Ο Γιαν Έγκελαντ, επικεφαλής του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (NRC), αναφέρει ότι οι συνάδελφοί του «αναφέρουν φρικιαστικές σκηνές τεράστιας καταστροφής και πολλών τραυματιών» εν μέσω των βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ πρέπει να δεσμευτούν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, και το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί από τα λιβανέζικα χωριά και το έδαφος που καταλαμβάνει επί του παρόντος», έγραψε στο X. Ο Έγκελαντ πρόσθεσε ότι, ενώ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προσφέρει «μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα για τους πολίτες σε όλο το Ιράν, τον Κόλπο και πέραν αυτού», δεν πρέπει «να αποτελέσει ένα βραχύβιο παράθυρο ελπίδας πριν από την επανάληψη της βίας».

«Όλα τα μέρη πρέπει να δεσμευτούν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες σε ολόκληρη την περιοχή πέρα από αυτή τη συμφωνία δύο εβδομάδων. Ο Λίβανος πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί», ανέφερε.

Η Τζανίν Χένις, συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο, ζητά να τερματιστεί η βία στον Λίβανο. «Το σημερινό κύμα [ισραηλινών στρατιωτικών] επιθέσεων ήρθε ακριβώς τη στιγμή που αυξάνονταν οι ελπίδες για τέλος της βίας και της καταστροφής. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να φτάσει στη νίκη με πυροβολισμούς και επιθέσεις», έγραψε στο X.

Φωτογραφίες από τις επιθέσεις στον Λίβανο:

Βηρυτός
Βηρυτός
Βηρυτός
Βηρυτός
Σιδώνα
Σιδώνα
Τύρος
