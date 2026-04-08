Χιλιάδες αυτόχθονες διαδηλώνουν στη Μπραζίλια για τα δικαιώματα γης, δείτε βίντεο
Περίπου 7.000 αυτόχθονες ζητούν από τον Λούλα προστασία του Αμαζονίου και τερματισμό έργων εξόρυξης και υλοτομίας
Χιλιάδες αυτόχθονες διαδήλωσαν την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στη Μπραζίλια, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους στη γη από αγροτικές, δασοκομικές και εξορυκτικές δραστηριότητες και καλώντας την κυβέρνηση να ενισχύσει την προστασία των εδαφών τους.
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου «Acampamento Terra Livre», της μεγαλύτερης συγκέντρωσης αυτοχθόνων στη Βραζιλία. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν κατά μήκος της Πλατείας των Υπουργείων έως την Πλατεία των Τριών Εξουσιών, όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο, στέλνοντας μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία. Περίπου 7.000 αυτόχθονες από 200 κοινότητες κατασκήνωσαν για μία εβδομάδα στη Μπραζίλια, προωθώντας κοινά αιτήματα για τα δικαιώματα γης και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι ηγέτες των αυτοχθόνων άσκησαν πίεση στον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, επισημαίνοντας ότι η προώθηση πετρελαϊκών και εξορυκτικών έργων έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις για προστασία των αυτοχθόνων και του Αμαζονίου. «Το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και ο πρόεδρος λαμβάνουν αποφάσεις για εμάς χωρίς να μας ακούνε», δήλωσε η ηγέτιδα των Μουντουρούκου, Αλεσάντρα Κοράπ.
Η φετινή κινητοποίηση πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων αναφορών για βία κατά των Πατάξο στη Μπαΐα και διαμαχών για την γη στον Αμαζόνιο, καθώς και μετά από διαδηλώσεις κατά μεγάλου ορυχείου χρυσού στην πολιτεία Πάρα. Το κίνημα των αυτοχθόνων είχε πρόσφατα επιτύχει ανάκληση διατάγματος για ιδιωτικές παραχωρήσεις υδάτινων οδών, μετά από 33 ημέρες κινητοποιήσεων.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η προστασία των εδαφών των αυτοχθόνων αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους περιορισμού της αποψίλωσης του Αμαζονίου, ο οποίος λειτουργεί ως βασικός ρυθμιστής του παγκόσμιου κλίματος. Σύμφωνα με ανάλυση του δικτύου MapBiomas, τα εδάφη των αυτοχθόνων έχασαν μόλις 1% της φυσικής βλάστησης σε τρεις δεκαετίες, έναντι 20% σε ιδιωτικές εκτάσεις.
Παρά τις προόδους της κυβέρνησης, οι εκπρόσωποι των αυτοχθόνων προειδοποιούν ότι νομοσχέδια στο Κογκρέσο και πιέσεις από τον αγροτοβιομηχανικό και ενεργειακό τομέα απειλούν τα δικαιώματά τους, ενώ η συζήτηση για εξορύξεις σε αυτόχθονες περιοχές παραμένει ανοιχτή. Ο πρόεδρος Λούλα υποστηρίζει ότι ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία μπορούν να συνυπάρξουν, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο έχει δώσει προθεσμία δύο ετών στο Κογκρέσο για ρύθμιση της εξόρυξης σε αυτόχθονες περιοχές.
