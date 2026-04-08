Τσεχία: Επτά συλλήψεις για απάτη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ανάμεσά τους κορυφαίος αξιωματούχος
ΚΟΣΜΟΣ
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αποπειράθηκαν να οικειοποιηθούν παρανόμως κεφάλαια ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ

4 ΣΧΟΛΙΑ
Οι τσεχικές αρχές συνέλαβαν επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του υπουργείου Βιομηχανίας, ως ύποπτα για απάτη με επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώθηκε σήμερα από την εισαγγελία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) δεν κατονόμασε τους υπόπτους, όμως δήλωσε ότι αποπειράθηκαν να οικειοποιηθούν παρανόμως κεφάλαια ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 340 εκατομμυρίων κορωνών.

«Το ζήτημα αφορά επιδοτήσεις της ΕΕ ... που φέρεται ότι αποκτήθηκαν παράνομα για την ανάπτυξη ενός κέντρου καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις στέγασης και επιστημονικές εταιρείες ή προγράμματα», ανακοίνωσε η EPPO.

Ένας κορυφαίος αξιωματούχος της Πολεοδομίας της χώρας είναι επίσης μεταξύ των συλληφθέντων.

Τα τσεχικά υπουργεία Βιομηχανίας και Ανάπτυξης δεν θέλησαν να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με την έρευνα της EPPO, ένας επιχειρηματίας με διασυνδέσεις με αξιωματούχους υπέβαλε ψευδείς πληροφορίες στο υπουργείο που διαχειρίζεται τα κεφάλαια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τσεχική αστυνομία πραγματοποίησε 13 έρευνες σε συνεργασία με την EPPO, στο πλαίσιο των οποίων κατέσχεσε ένα κτίριο και 2 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αναφέρεται στη δήλωση.

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

