Διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας μετά από ουκρανικό χτύπημα
Βαθαίνει η ενεργειακή αβεβαιότητα στη Ρωσία μετά το πλήγμα στα διυλιστήρια NORSI στις 5 Απριλίου από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Το διυλιστήριο NORSI, το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας, διέκοψε τη λειτουργία του στις 5 Απριλίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του διυλιστηρίου θα επιφέρει περαιτέρω αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, ο οποίος έχει πληγεί από τις συνεχόμενες ουκρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κατά των μεγάλων τερματικών σταθμών εξαγωγής πετρελαίου στην Μαύρη Θάλασσα και την Θάλασσα της Βαλτικής.

Οι ρωσικές αρχές είχαν ανακοινώσει την Κυριακή ότι στο διυλιστήριο NORSI προκλήθηκε πυρκαγιά μετά την επίθεση που δέχθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο κυβερνήτης της περιοχής του Νίζνι Νόβγκοροντ, ο Γκλεμπ Νικίτιν, δήλωσε ότι δύο εγκαταστάσεις στην μονάδα επλήγησαν και ότι ο σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές κατά την διάρκεια της επίθεσης.


Αναστολή στις προμήθειες έως το τέλος του μήνα

Σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης, η πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil δεν έχει προβεί σε προσφορές πώλησης πετρελαίου, ντίζελ ή μαζούτ από το διυλιστήριο που βρίσκεται 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Πηγές του κλάδου δήλωσαν σήμερα ότι οι προμήθειες ενδέχεται να ανασταλούν έως το τέλος του μήνα.

Η Lukoil δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Το διυλιστήριο NORSI που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βενζίνης, μπορεί να επεξεργαστεί 16 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου ετησίως ή περίπου 320.000 βαρέλια ημερησίως.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

