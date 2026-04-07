Συγκλονιστικό βίντεο: Βόμβα διασποράς σκάει λίγα μέτρα μακριά από γυναίκα στο Ισραήλ, τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος
Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στην πόλη Πέταχ Τίκβα, περίπου 10 χλμ. ανατολικά του Τελ Αβίβ

Τη συγκλονιστική στιγμή που βόμβα διασποράς έσκασε σε μικρή απόσταση από μια 34χρονη γυναίκα στην πόλη Πετάχ Τίκβα στο Ισραήλ, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που καταγράφηκε τη Δευτέρα, φαίνεται η γυναίκα να είναι ανυποψίαστη έξω από το αυτοκίνητό της ενώ η κίνηση στην πόλη που βρίσκεται περίπου 10χλμ. ανατολικά του Τελ Αβίβ συνεχίζεται κανονικά.

Ξαφνικά, όμως, το σκηνικό αλλάζει άρδην καθώς σε μικρή απόσταση από τη γυναίκα σκάει βόμβα διασποράς με αποτέλεσμα η 34χρονη να πέσει στο έδαφος δίπλα στο αυτοκίνητό της ενώ υψώνεται ένα κύμα μαύρου καπνού.



Μετά την έκρηξη η γυναίκα φαίνεται να σηκώνεται όρθια και να απομακρύνεται τραυματισμένη.

Σύμφωνα με τη Haaretz η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στο στήθος από θραύσματα και νοσηλεύεται σε κοντινό νοσοκομείο

«Ήταν δυνατή έκρηξη, αντιλήφθηκα ότι σημειώθηκε σε μικρή απόσταση. Όταν βγήκα από το καταφύγιο είδα ότι όλα τα τζάμπα στο διαμέρισμά μου ήταν σπασμένα» δήλωσε κάτοικος της περιοχής την οποία χτύπησε η βόμβα διασποράς.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

