Θα σύρετε τις ΗΠΑ στην κόλαση και όλη η περιοχή θα καεί επειδή ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου, λέει στον Τραμπ ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής
Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αναφέρει πως «η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι»
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε απόψε τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.
«Οι ριψοκίνδυνες κινήσεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναφερόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. «Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.
1/ Your reckless moves are dragging the United States into a living HELL for every single family, and our whole region is going to burn because you insist on following Netanyahu’s commands.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026
Make no mistake: You won’t gain anything through war crimes.
