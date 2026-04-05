Περιορισμοί στον ανεφοδιασμό με καύσιμα σε τέσσερα αεροδρόμια της Ιταλίας
Στα συγκεκριμένα αεροδρόμια υπάρχουν και άλλες εταιρίες οι οποίες συνεχίζουν να ανεφοδιάζουν κανονικά όλα τα αεροσκάφη
Μία από τις μεγάλες εταιρίες που προμηθεύει με καύσιμα τα αεροδρόμια Μιλάνο Λινάτε, της Μπολόνια, του Τρεβίζο και της Βενετίας, ανακοίνωσε περιορισμούς μέχρι τις 9 Απριλίου.
Όπως έγινε γνωστό, προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό καυσίμων τις ημέρες αυτές θα δοθεί σε πτήσεις διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ωρών, σε κυβερνητικά αεροσκάφη και σε πτήσεις που εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.
Η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασε ότι στα συγκεκριμένα αεροδρόμια υπάρχουν και άλλες εταιρίες οι οποίες συνεχίζουν να ανεφοδιάζουν κανονικά όλα τα αεροσκάφη και ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός οφείλεται στην τουριστική κίνηση του Καθολικού Πάσχα και όχι στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.
Σε περίπτωση που συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο εφοδιασμός με καύσιμα αεροσκαφών ενδέχεται να διακοπεί στις αρχές Μαΐου. Αυτό δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Ryanair , Michael O'Leary, σε συνέντευξή του στο βρετανικό Sky News.
«Οι προμηθευτές καυσίμων παρακολουθούν συνεχώς την αγορά», είπε. «Δεν αναμένουμε διαταραχές μέχρι τις αρχές Μαΐου, αλλά αν ο πόλεμος συνεχιστεί, διατρέχουμε τον κίνδυνο διαταραχών εφοδιασμού στην Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει νωρίτερα και ότι ο κίνδυνος για τον εφοδιασμό θα εξαλειφθεί».
